Follow the Action from the 60th Knoxville Nationals Finale

TJSlideways.com is on site at the final night of the 60th Annual NOS Energy Drink Sprint Car Series presented by Casey’s.

The Knoxville Nationals is available on DIRTVision.com pay per view or free audio or audio via KNIAKRLS.com.

Our updates will be available on our Facebook and Twitter pages along with results posted below.

60th NOS Energy Drink Knoxville Nationals presented by Casey’s

Knoxville Raceway

Knoxville, Iowa

Saturday, August 14, 2021

Lineups

A-Main (50 Laps):

1. 18 Gio Scelzi – 49 Brad Sweet

2. 57 Kyle Larson – 19 Brent Marks

3. 15 Donny Schatz – 2 David Gravel

4. 83 Kasey Kahne – 1S Logan Schuchart

5. 21 Brian Brown – 49X Ian Madsen

6. 0 Brooke Tatnell – 7BC Tyler Courtney

7. 9 James McFadden – 7 Justin Henderson

8. 73 Justin Peck – 48 Danny Dietrich

9. B-Main Transfer #1 – B-Main Transfer #2

10. B-Main Transfer #3 – B-Main Transfer #4

11. 24R Rico Abreu – 39M Anthony Macri

12. 71 Shane Stewart – 3Z Brock Zearfoss

B-Main (22 Laps, Top 4 Transfer):

1. 17X Josh Baughman – 41 Carson Macedo

2. 42 Sye Lynch – 11M Spencer Bayston

3. 26 Cory Eliason – 11K Kraig Kinser

4. 14 Kerry Madsen – 17 Sheldon Haudenschild

5. 15H Sam Hafertepe Jr. – 25 Scott Bogucki

6. 22 Jac Haudenschild – 17W Shane Golobic

7. 17B Bill Balog – 91 Kyle Reinhardt

8. 83J Lynton Jeffrey – 49J Josh Schneiderman

9. 56N Davey Heskin – 39 Daryn Pittman

10. 70 Sammy Swindell – 5 Paul McMahan

C-Main (15 Laps, Top 4 Transfer):

1. 2C Wayne Johnson – 55 Hunter Schuerenberg

2. 11N Harli White – 28 Tim Shaffer

3. 11 Roger Crockett – 20 A.J. Moeller

4. 27 Carson McCarl – 55M McKenna Haase

5. 3 Ayrton Gennetten – 40 Clint Garner

6. 3P Sawyer Phillips – 5V Colby Copeland

7. 55W Mike Wagner – 7TAZ Tasker Phillips

8. 11TK Tim Kaeding – 24 Terry McCarl

9. 83T Tanner Carrick – 10. N47 Marcus Dumesny

DNS: 09 Matt Juhl

DNS: 5xx CJB Motorsports

D-Main (12 laps, top 6 transfer):

1. 13 Mark Dobmeier – 53D Jack Dover

2. 73A Scotty Thiel – 7W Dustin Selvage

3. 2KS Chad Kemenah – 53 Jessie Attard

4. 07 Skylar Gee – 44 Chris Martin

5. 20G Noah Gass – 55K Robbie Kendall

6. 65 Jordan Goldesberry – 9JR Derek Hagar

7. 1X Jake Bubak – 97 Greg Wilson

8. 18R Ryan Roberts – 1M Don Droud Jr.

9. 10 Jeff Swindell – 21W Riley Goodno

10. 11T T.J. Stutts

DNS: 5W Lucas Wolfe

E-Main (10 Laps, top 5 transfer):

1. 7S Jason Sides – 83A Austin Miller

2. 7C John Carney II – 56 Joe Simbro

3. 2DC Dylan Cisney – 1A Jacob Allen

4. 14K Tori Knutson – 15M Bobby Mincer

5. 13S Tyler Esh – 2K Kevin Ingle

DNS: 1Z Logan Wagner

DNS: 9G Ryan Giles

DNS: 17A Austin McCarl

DNS: 35-Skylar Prochaska

DNS: 2M Matt Moro