Matus Wins at Lerenerville

SARVER, PA (August 20, 2021) — Brandon Matus won the winged 410 sprint car feature Friday at Lernerville Speedway. Matus led all 25-laps in route to the victory over Jack Sodeman Jr, Sye Lynch, Matt Farnham, and Dan Kuriger.

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, August 20, 2021

Feature:

1. 13-Brandon Matus

2. 23J-Jack Sodeman Jr.

3. 42-Sye Lynch

4. 7NY-Matt Farnham

5. 08-Dan Kuriger

6. 2-A.J. Flick

7. 11J-David Kalb, Jr

8. 12-Darin Gallagher

9. 40-George Hobaugh

10. 33-Brent Matus

11. 21-Bryan Salisbury

12. 44-Pete Landrum

13. 13B-Steve Bright

14. 11-Carl Bowser

15. 4K-Bill Kiley

16. 55*-Matt Sherlock

17. 86-Michael Lutz Jr