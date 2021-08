McCanless and Jasen Win at Mercer

MERCER, PA (August 21, 2021) — Logan McCandless and Tommy Jasen won the 410 and 305 sprint car features respectively Saturday at Michael’s Mercer Raceway. Jack Sodeman Jr, Darren Pifer, Michael Lutz, and Sterling Theiss rounded out the field in the 410’s. Jarrett Rosencrance, Vivian Jones, Jacob Gamola, and Andy Cavanagh were the remainder of the top five in the 305’s.

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2L-Landon Lalonde[1]

2. 29-Logan McCandless[2]

3. 23JR-Jack Sodeman Jr[6]

4. 23-Darren Pifer[5]

5. 32-Rod Jones[4]

6. 1R-Sterling Theiss[7]

7. 86-Michael Lutz Jr[3]

A-Main (25 Laps)

1. 29-Logan McCandless[2]

2. 23JR-Jack Sodeman Jr[3]

3. 23-Darren Pifer[4]

4. 86-Michael Lutz Jr[7]

5. 1R-Sterling Theiss[6]

6. 2L-Landon Lalonde[1]

7. 32-Rod Jones[5]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4J-Jacob Gamola[2]

2. X7-Andy Cavanagh[1]

3. 25-Jarrett Rosencrance[4]

4. 20M-Vivian Jones[3]

5. 56-Steve Cousins[5]

6. 4B-Walt TutaK Jr[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 27K-Jeremy Kornbau[1]

2. 16-Jim Morris[2]

3. 12G-Tommy Jasen[3]

4. 29-Logan McCandless[4]

5. 88-Greg Dobrosky[5]

6. 27H-Kyle Colwell[6]

A-Main (15 Laps)

1. 12G-Tommy Jasen[1]

2. 25-Jarrett Rosencrance[2]

3. 20M-Vivian Jones[6]

4. 4J-Jacob Gamola[5]

5. X7-Andy Cavanagh[3]

6. 29-Logan McCandless[7]

7. 56-Steve Cousins[8]

8. 88-Greg Dobrosky[9]

9. 27H-Kyle Colwell[11]

10. 16-Jim Morris[10]

11. 27K-Jeremy Kornbau[4]

12. 4B-Walt TutaK Jr[12]