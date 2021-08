Cockrum Wins at Paragon

PARAGON, IN (August 27, 2021) — Shane Cockrum won the non-wing sprint car feature Friday at Paragon Speedway. Jake Scott, Brandon Spencer, Brayden Fox, and Matthew McDonald rounded out the top five.

Paragon Speedway

Paragon, Indiana

Friday, August 27, 2021

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 33-Jake Scott[2]

2. 11L-Ricky Lewis[3]

3. 75-Andy Bradley[4]

4. 5M-Matthew McDonald[6]

5. 26T-Matt Thompson[1]

6. 27-Evan Mosley[5]

7. 11-Jack Hoyer[7]

8. 66-Ben McMurray[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 22-Brandon Spencer[3]

2. 04-AJ Hopkins[4]

3. 6S-Josh Cunningham[2]

4. 23-Colin Parker[1]

5. 1J-William Johnson[6]

6. 17A-David Truax[7]

7. 51-Steve Hair[5]

DNS: 83-Carl Rhuebottom

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 24P-Shane Cockrum[4]

2. 53-Brayden Fox[3]

3. 16-Jackson Slone[2]

4. 77-Hunter O’Neal[6]

5. 16B-Harley Burns[5]

6. 33$-Shane O’Banion[1]

7. 9-Jim Tribby[7]

8. 7-Eddie Lake[8]

A-Main (25 Laps)

1. 24P-Shane Cockrum[3]

2. 33-Jake Scott[2]

3. 22-Brandon Spencer[1]

4. 53-Brayden Fox[6]

5. 5M-Matthew McDonald[10]

6. 11L-Ricky Lewis[4]

7. 16-Jackson Slone[9]

8. 26T-Matt Thompson[13]

9. 23-Colin Parker[11]

10. 77-Hunter O’Neal[12]

11. 6S-Josh Cunningham[8]

12. 75-Andy Bradley[7]

13. 11-Jack Hoyer[19]

14. 33$-Shane O’Banion[18]

15. 9-Jim Tribby[21]

16. 1J-William Johnson[14]

17. 04-AJ Hopkins[5]

18. 66-Ben McMurray[22]

19. 16B-Harley Burns[15]

20. 51-Steve Hair[20]

21. 83-Carl Rhuebottom[24]

22. 27-Evan Mosley[16]

23. 7-Eddie Lake[23]

DNS: 17A-David Truax