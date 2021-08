Santos Wins at Kalamazoo

KALAMAZOO, MI (August 27, 2021) — Bobby Santos III won the Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints feature Friday at Kalamazoo Speedway. Tyler Roahrig, Kyle O’Gara, Kody Swanson, and Billy Wease rounded out the top five.

Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints

Kalamazoo Speedway

Kalamazoo, Michigan

Friday, August 27, 2021

Feature:

1. 22a-Bobby Santos III

2. 56-Tyler Roahrig

3. 67-Kyle O’Gara

4. 77-Kody Swanson

5. 12w-Billy Wease

6. 55F-Taylor Ferns

7. 42-Jason Blonde

8. 51-Russ Gamester

9. 11g-Tom Geren

10. 27-Chris Jagger

11. 35-Mark Strpko

12. 43-Tom Patterson