Jadon Rogers Wins at Bloomington

BLOOMINGTON, IN (September 10, 2021) — Jadon Rogers won the non-wing sprint car feature Friday at Bloomington Speedway. Jordan Kinser, Max Adams, Brayden Fox, and Brady Short rounded out the top five.

Bradley Sterrett won the 305 sprint car feature.

Bloomington Speedway

Bloomington, Indiana

Friday, September 10, 2021

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 04-AJ Hopkins[1]

2. 26T-Matt Thompson[4]

3. 71B-Braxton Cummings[2]

4. 87-Jake Scott[5]

5. 99-Alec Sipes[6]

6. 1-Lee Dakus[3]

7. 1C-Kent Christian[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 70-Jordan Kinser[2]

2. 14-Jadon Rogers[4]

3. 53-Brayden Fox[3]

4. 16-Jackson Slone[1]

5. 10G-Gabriel Gilbert[7]

6. 27-Cody Trammell[5]

7. 27G-Travis Gratzer[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 75-Andy Bradley[2]

2. 5X-Max Adams[4]

3. 11P-Brady Short[3]

4. 22-Brandon Spencer[1]

5. 44-Dickie Gaines[5]

6. 24L-Lee Underwood[6]

7. 23-Colin Parker[7]

A-Main (25 Laps)

1. 14-Jadon Rogers[5]

2. 70-Jordan Kinser[3]

3. 5X-Max Adams[6]

4. 53-Brayden Fox[8]

5. 11P-Brady Short[9]

6. 22-Brandon Spencer[12]

7. 99-Alec Sipes[13]

8. 44-Dickie Gaines[15]

9. 23-Colin Parker[21]

10. 26T-Matt Thompson[1]

11. 10G-Gabriel Gilbert[14]

12. 27-Cody Trammell[17]

13. 24L-Lee Underwood[18]

14. 1C-Kent Christian[19]

15. 27G-Travis Gratzer[20]

16. 75-Andy Bradley[2]

17. 71B-Braxton Cummings[7]

18. 87-Jake Scott[10]

19. 1-Lee Dakus[16]

20. 04-AJ Hopkins[4]

21. 16-Jackson Slone[11]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 22-Rod Henning[2]

2. 87-Nate Franklin[1]

3. 3C-Ryan Tusing[3]

4. 14-Ethan Barrow[4]

5. 37-Bryce Norris[6]

6. 19-Bradley Galedrige[7]

7. 83-Carson Dillion[8]

8. 5-Keith Langley[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 23S-Bradley Sterrett[2]

2. 78-Justin Clark[1]

3. 23P-John Paynter Jr[4]

4. 15J-Jeff Wimmenauer[3]

5. 23J-Jordan Welch[6]

6. 17P-Austin Powell[7]

7. 6S-Josh Cunningham[8]

8. 50K-Kevin Champoux[5]

A-Main (20 Laps)

1. 23S-Bradley Sterrett[1]

2. 22-Rod Henning[2]

3. 78-Justin Clark[4]

4. 23P-John Paynter Jr[6]

5. 14-Ethan Barrow[7]

6. 15J-Jeff Wimmenauer[8]

7. 23J-Jordan Welch[10]

8. 19-Bradley Galedrige[11]

9. 37-Bryce Norris[9]

10. 83-Carson Dillion[13]

11. 6S-Josh Cunningham[14]

12. 50K-Kevin Champoux[16]

13. 5-Keith Langley[15]

14. 17P-Austin Powell[12]

15. 3C-Ryan Tusing[5]

16. 87-Nate Franklin[3]