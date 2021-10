Joe B Miller Wins ASCS Warrior Region Feature at Lake Ozark

ELDON, MO (October 9, 2021) — Joe B Miller won the ASCS Warrior Region feature Saturday at Lake Ozark Speedway. Gunner Ramey, Tyler Blank, Miles Paulus, and Corey Nelson rounded out the top five.

ASCS Warrior Region

Lake Ozark Speedway

Eldon, Missouri

Saturday, October 9, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 98P-Miles Paulus[4]

2. 51B-Joe B Miller[1]

3. 5-Kory Bales[6]

4. 0-Corey Nelson[7]

5. 21K-Shain Kaiser[5]

6. 41-Mackenzie Borchers[3]

7. 14-Aidan Zoutte[2]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 97-Scotty Milan[2]

2. 75-Tyler Blank[6]

3. 11-Austin O’Neal[3]

4. 21-Gunner Ramey[5]

5. 89-Todd McVay[1]

6. 91-Steven Russell[4]

7. 122-Lane Warner[7]

A-Main (25 Laps)

1. 51B-Joe B Miller[3]

2. 21-Gunner Ramey[7]

3. 75-Tyler Blank[1]

4. 98P-Miles Paulus[2]

5. 0-Corey Nelson[8]

6. 91-Steven Russell[11]

7. 21K-Shain Kaiser[9]

8. 5-Kory Bales[6]

9. 122-Lane Warner[14]

10. 14-Aidan Zoutte[13]

11. 97-Scotty Milan[4]

12. 89-Todd McVay[10]

13. 11-Austin O’Neal[5]

14. 41-Mackenzie Borchers[12]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 69-Mike Moore[1]

2. 14X-Mike Trent[3]

3. 1-Trevin Littleton[6]

4. 18-Stanley Kreisel[4]

5. 83-Carson Dillion[2]

6. 6-Doug Fry[8]

7. 1P-Curtis Evans[7]

8. 14C-Danny Clark[5]

9. 88-Jackson Mace[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 19-Bradley Galedrige[2]

2. 63-Randy Martin[6]

3. 122-Lane Warner[1]

4. 56H-Dean Hathman[4]

5. 91-Steven Russell[8]

6. 26B-Matt Fox[7]

7. 00-Matt Fair[3]

8. 9-Kevin Foreman[5]

A-Main (20 Laps)

1. 63-Randy Martin[1]

2. 19-Bradley Galedrige[2]

3. 69-Mike Moore[4]

4. 91-Steven Russell[6]

5. 18-Stanley Kreisel[8]

6. 14X-Mike Trent[5]

7. 122-Lane Warner[7]

8. 56H-Dean Hathman[9]

9. 26B-Matt Fox[11]

10. 1P-Curtis Evans[13]

11. 6-Doug Fry[10]

12. 83-Carson Dillion[12]

13. 00-Matt Fair[14]

14. 14C-Danny Clark[15]

15. 88-Jackson Mace[17]

16. 9-Kevin Foreman[16]

17. 1-Trevin Littleton[3]