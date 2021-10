Owings Wins 358 Sprint Car feature at Lincoln Speedway

ABBOTTSTOWN, PA (October 9, 2021) — Steve Owings won the winged 358 Sprint Car feature Saturday at Lincoln Speedway. Brett Strickler, Matt Findlay, Jeff Rohrbaugh, and Jayden Wolf rounded out the top five.

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Saturday, October 9, 2021

Winged 358 Sprint Cars

Feature:

1. 35-Steve Owings

2. 38-Brett Strickler

3. 28-Matt Findley

4. 00r-Jeff Rohrbaugh

5. 7w-Jayden Wolf

6. 2-Kody Hartlaub

7. 4r-Zane Rudisill

8. 5-Travis Scott

9. 19-Ashley Cappetta

10. 54-Brett Wanner

11. 59-Steve Wilbur

12. 84m-Chad Criswell

13. 6-Tim Mcclelland

14. 21-Cj Tracy

15. 33-Riley Emig

16. 99-Zachary Cool

17. 12k-Kyle Rohrbaugh

18. 23f-Justin Foster

19. 80m-Dan Richcreek

20. 14k-Hannah Riser

21. 75-Nash Ely

22. 66a-Cody Fletcher

23. 22b-Nat Tuckey

24. 19d-Wyatt Hinkle