Rusty Hickman Wins Australian Sprintcar Allstars Feature at Timmis

MILDURA, VIC (January 8, 2022) — Rusty Hickman won the Australian Sprintcar Allstars feature Saturday night at Timmis Speedway. The victory was Hickman’s first of the 2022 calendar year. Steven Caruso, Mark Caruso, Charles Hunter, and Todd Moule rounded out the top five.

Australian Sprintcar Allstars

Timmis Speedway

Mildura, Victoria

Saturday, January 8, 2022

Qualifying:

1. V40-Rusty Hickman, 12.018

2. SA10-Steven Caruso, 12.031

3. V73-Charles Hunter, 12.046

4. D26-Todd Moule, 12.127

5. S33-Mark Caruso, 12.165

6. V60-Jordyn Charge, 12.213

7. V4-Phil Lock, 12.278

8. V7-Paul Solomon, 12.421

9. SA98-Chad Ely, 12.471

10. V6-Cameron Waters, 12.472

11. SA3-Ben Morris, 12.509

12. VA 9-Brad Warren, 12.643

13. V39-Brett Smith, 12.648

14. NT52-Jason Bolitho, 12.674

15. SA96-Brendan Guerin, 12.681

16. V43-Corey Sandow, 12.711

17. VA91-Daniel Scott, 12.744

18. V46-Jordan Abbott, 12.783

19. D21-Zac Farrer, 12.831

20. N46-Stacey Galliford, 13.319

21. V47-Jeremy Kupsch, 13.469

22. NS22-Jarreth Argus, 13.508

23. V88-Renae Eastham, 13.628

24. SA51-Jay Brown, 14.103

Heat Race #1:

1. V73-Charles Hunter

2. V7-Paul Solomon

3. V6-Cameron Waters

4. V39-Brett Smith

5. SA98-Chad Ely

6. SA96-Brendan Guerin

7. NT52-Jason Bolitho

8. V88-Renae Eastham

Heat Race #2:

1. S33-Mark Caruso

2. V60-Jordyn Charge

3. V40-Rusty Hickman

4. SA10-Steven Caruso

5. VA91-Daniel Scott

6. D21-Zac Farrer

7. NS22-Jarreth Argus

8. V46-Jordan Abbott

Heat Race #3:

1. V4-Phil Lock

2. D26-Todd Moule

3. VA 9-Brad Warren

4. SA3-Ben Morris

5. N46-Stacey Galliford

6. V47-Jeremy Kupsch

7. V43-Corey Sandow

8. SA51-Jay Brown

Heat Race #4:

1. SA10-Steven Caruso

2. SA98-Chad Ely

3. V6-Cameron Waters

4. V60-Jordyn Charge

5. V46-Jordan Abbott

6. NT52-Jason Bolitho

7. NS22-Jarreth Argus

8. V7-Paul Solomon

Heat Race #5:

1. SA96-Brendan Guerin

2. D26-Todd Moule

3. SA3-Ben Morris

4. V73-Charles Hunter

5. V39-Brett Smith

6. V4-Phil Lock

7. V88-Renae Eastham

8. V47-Jeremy Kupsch

Heat Race #6:

1. V40-Rusty Hickman

2. S33-Mark Caruso

3. VA91-Daniel Scott

4. VA 9-Brad Warren

5. D21-Zac Farrer

6. V43-Corey Sandow

7. N46-Stacey Galliford

8. SA51-Jay Brown

B-Main:

1. V7-Paul Solomon

2. D21-Zac Farrer

3. V43-Corey Sandow

4. V46-Jordan Abbott

5. N46-Stacey Galliford

6. NT52-Jason Bolitho

7. V47-Jeremy Kupsch

8. V88-Renae Eastham

9. NS22-Jarreth Argus

10. SA51-Jay Brown

A-Main:

1. V40-Rusty Hickman

2. SA10-Steven Caruso

3. S33-Mark Caruso

4. V73-Charles Hunter

5. D26-Todd Moule

6. VA 9-Brad Warren

7. V60-Jordyn Charge

8. V6-Cameron Waters

9. SA98-Chad Ely

10. SA3-Ben Morris

11. V7-Paul Solomon

12. SA96-Brendan Guerin

13. V39-Brett Smith

14. V4-Phil Lock

15. NT52-Jason Bolitho

16. V43-Corey Sandow

17. VA91-Daniel Scott

18. V46-Jordan Abbott

19. N46-Stacey Galliford

20. D21-Zac Farrer