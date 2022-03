Fosberg Wins Opening Night Feature at Marysville

MARYSVILLE, CA (March 12, 2022) — Andy Forsberg won the feature event on the opening night of the 2022 season at Marysville Raceway. Forsberg led all 25 laps in route to the victory over Dylan Bloomfield, Casey Schmitz, Billy Wallace, and Justyn Cox.

Brett Youngman won the winged crate sprint car feature.

Marysville Raceway

Marysville, California

Saturday, March 12, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 92-Andy Forsberg

2. 24K-Koa Crane

3. 4D-Jodie Robinson

4. 3C-Casey Schmitz

5. 46-Jeremy Wilson

6. 16-Jimmy Steward

Heat Race #2:

1. 31C-Justyn Cox

2. 7B-Brent Bjork

3. 57B-Bobby Butler

4. 49-Mike Monahan

5. 71W-Michael Wasina

6. 1-Kyle Standley

Heat Race #3:

1. 33-Dylan Bloomfield

2. 54-Drake Standley

3. 7H-Jake Haulot

4. 71L-Korey Lovell

5. 7W-Dennis Scherer

6. 15-Pat Harvey Jr.

Heat Race #4:

1. 81-Kevin Lovell

2. 2-Wyatt Brown

3. 12J-John Clark

4. 6W-Billy Wallace

5. 8-William Fielding

6. 54H-Carson Hall

Feature:

1. 92-Andy Forsberg

2. 33-Dylan Bloomfield

3. 3C-Casey Schmitz

4. 6W-Billy Wallace

5. 31C-Justyn Cox

6. 4D-Jodie Robinson

7. 12J-John Clark

8. 7H-Jake Haulot

9. 81-Kevin Lovell

10. 71L-Korey Lovell

11. 7B-Brent Bjork

12. 57B-Bobby Butler

13. 54-Drake Standley

14. 71W-Michael Wasina

15. 46-Jeremy Wilson

16. 24K-Koa Crane

17. 49-Mike Monahan

18. 7W-Dennis Scherer

19. 16-Jimmy Steward

20. 15-Pat Harvey Jr.

21. 2-Wyatt Brown

22. 1-Kyle Standley

23. 54H-Carson Hall

24. 8-William Fielding

Winged Crate Sprints

Heat Race #1:

1. 15K-Matthew Kaiser

2. XX-Brett Youngman

3. 95-Misty Castleberry

4. 101-David Sims

5. 3L-Jeff Macedo

6. 35-Mike Ballantine

Heat Race #2:

1. 17-Jason Ballantine

2. 21-Kelly Hicks

3. 45-Mike Hall

4. 15-Tyler George

5. 11-Kirk Miner

6. 7J-Jack McDonald

Heat Race #3:

1. 9-Britton Bock

2. 16J-Jacob Johnson

3. 32-Cameron Haney Jr.

4. 00-Chase Madden

Feature:

1. XX-Brett Youngman

2. 17-Jason Ballantine

3. 9-Britton Bock

4. 45-Mike Hall

5. 3L-Jeff Macedo

6. 16J-Jacob Johnson

7. 32-Cameron Haney Jr.

8. 21-Kelly Hicks

9. 35-Mike Ballantine

10. 15-Tyler George

11. 11-Kirk Miner

12. 15K-Matthew Kaiser

13. 00-Chase Madden

14. 95-Misty Castleberry

15. 7J-Jack McDonald