Shane Hopkins Makes Trip to Marysville Pay Off with Feature Victory

MARYSVILLE, CA (March 19, 2022) — Shane Hopkins won the winged 360 sprint car feature Saturday at Marysville Raceway. After being rained out earlier in the day at Placerville Speedway, Hopkins make the trip to Marysville taking the victory over Chase Majdic, Justin Henry, Joel Myers, Jr, and Tanner Carrick.

Marysville Raceway

Marysville, California

Saturday, March 19, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying:

1. 35M-Chase Majdic, 12.629

2. 7B-Brent Bjork, 12.771

3. 92-Andy Forsberg, 12.797

4. 83V-Joel Myers Jr., 12.812

5. 57B-Bobby Butler, 12.842

6. 2X-Cody Spencer, 12.882

7. 7H-Jake Haulot, 12.929

8. 21-Shane Hopkins, 12.939

9. 83T-Tanner Carrick, 12.956

10. 2-Ashton Torgerson, 12.970

11. 81-Kevin Lovell, 13.047

12. 24-Justin Henry, 13.065

13. 12-Steel Powell, 13.131

14. 2-Wyatt Brown, 13.159

15. 6W-Billy Wallace, 13.180

16. 21W-Josh Wiesz, 13.276

17. 71L-Korey Lovell, 13.403

18. 54S-Drake Standley, 13.426

19. 54-Carson Hall, 13.603

20. 15-Pat Harvey Jr., 13.665

21. 16-Jimmy Steward, 13.798

Heat Race #1:

1. 7H-Jake Haulot

2. 35M-Chase Majdic

3. 83V-Joel Myers Jr.

4. 12-Steel Powell

5. 49-Mike Monahan

6. 54-Carson Hall

7. 21W-Josh Wiesz

8. 02-Ashton Torgerson

Heat Race #2:

1. 21-Shane Hopkins

2. 81-Kevin Lovell

3. 2-Wyatt Brown

4. 7B-Brent Bjork

5. 15-Pat Harvey Jr.

6. 71L-Korey Lovell

7. 57B-Bobby Butler

Heat Race #3:

1. 24-Justin Henry

2. 83T-Tanner Carrick

3. 92-Andy Forsberg

4. 2X-Cody Spencer

5. 54S-Drake Standley

6. 6W-Billy Wallace

7. 16-Jimmy Steward

Feature:

1. 21-Shane Hopkins

2. 35M-Chase Majdic

3. 24-Justin Henry

4. 83V-Joel Myers Jr.

5. 83T-Tanner Carrick

6. 2X-Cody Spencer

7. 7H-Jake Haulot

8. 54S-Drake Standley

9. 57B-Bobby Butler

10. 6W-Billy Wallace

11. 71L-Korey Lovell

12. 49-Mike Monahan

13. 54-Carson Hall

14. 02-Ashton Torgerson

15. 16-Jimmy Steward

16. 2-Wyatt Brown

17. 81-Kevin Lovell

18. 92-Andy Forsberg

19. 12-Steel Powell

20. 7B-Brent Bjork

21. 21W-Josh Wiesz

22. 15-Pat Harvey Jr.