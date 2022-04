Cormany Wins NMMRA Feature at Vado

VADO, N.M. (April 2, 2022) — Dustin Cormany won the New Mexico Motor Racing Association feature Saturday at Vado Speedway Park. Rickey Hood, Rick Ziehl, Michael Fanelli, and Caleb Stelzig rounded out the top five.

New Mexico Motor Racing Association

Vado Speedway Park

Vado, New Mexico

Saturday, April 2, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 77-Colt Treharn[3]

2. 20-Shon Deskins[7]

3. 2-Michael Fanelli[2]

4. 1HA-Caleb Saiz[1]

5. 45X-Don Grable[9]

6. 7D7-Spencer Hill[4]

7. 9-Robert Herrera[8]

8. 22-Justin Lasiter[6]

9. 1-Dylan Harris[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 29-Dustin Cormany[2]

2. 20Z-Rick Ziehl[7]

3. 13-JR Bonesteel[1]

4. 21-Caleb Stelzig[6]

5. X-Rickey Hood[4]

6. 7X-Troy Treharn[8]

7. 41-Dillon Tanner[3]

8. 50X-Jerry Higginbotham[9]

9. 36DD-Matt Ziehl[5]

A-Main (25 Laps)

1. 29-Dustin Cormany[4]

2. X-Rickey Hood[11]

3. 20Z-Rick Ziehl[2]

4. 2-Michael Fanelli[6]

5. 21-Caleb Stelzig[8]

6. 1HA-Caleb Saiz[10]

7. 13-JR Bonesteel[7]

8. 7D7-Spencer Hill[13]

9. 20-Shon Deskins[1]

10. 7X-Troy Treharn[9]

11. 22-Justin Lasiter[16]

12. 9-Robert Herrera[12]

13. 41-Dillon Tanner[15]

14. 36DD-Matt Ziehl[18]

15. 50X-Jerry Higginbotham[14]

16. 45X-Don Grable[5]

DNS: 1-Dylan Harris

18. (DQ) 77-Colt Treharn[3]