Kalib Henry Wins at Placerville

PLACERVILLE, Calif. (April 2, 2022) — Kalib Henry won the winged 360 sprint car feature Saturday at Placerville Speedway. Landon Brooks, Shane Hopkins, Greg Decaires, and Jake Haulot rounded out the top five. Jake Morgan won the Hunt Magnetos Wingless Cout main event.

Placerville Speedway

Placerville, California

Saturday, April 2, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Feature:

1. 01-Kalib Henry

2. 34-Landon Brooks

3. 21-Shane Hopkins

4. 94-Greg Decaires

5. 7H-Jake Haulot

6. 5C-Trent Canales

7. 92-Andy Forsberg

8. 12J-John Clark

9. 5H-Colby Johnson

10. 31C-Justyn Cox

11. 4-Jodie Robinson

12. X1-Kaleb Montgomery

13. 7C-Steven Tiner

14. 24-Justin Henry

15. 83SA-Isaiah Vasquez

16. 20-Michael Ing

17. 5V-Daniel Whitley

18. 35M-Chase Majdic

19. 93-Stephen Ingraham

20. 2-Cody Spencer

Hunt Magnetos Wingless Sprint Tour

Feature:

1. 7M-Jake Morgan

2. 51-Shane Hopkins

3. 21X-Marcus Hardina

4. 32C-Jimmy Christian

5. 3-Nick Robfogel

6. 7EJ-Josh Young

7. 3F-Jacob Tuttle

8. 151-Eric Hopkins

9. 17-Anthony Snow

10. 92Z-Troy DeGaton

11. 31P-Eathon Lanfri

12. 5-Kaimi Moniz-Costa

13. 33-Heath Holdsclaw

14. 98Z-Jordan Garretson

15. 60-Scott Clough

16. 50-Tony Bernard

17. 12-Jarrett Soares

18. 2STX-Brent Steck

19. 79-Mark Hanson

20. 17M-Evan Gularte

21. 7-Trey Walters

22. X-Antonio Aragon

23. 17T-Grasen Ternora