Newton, Kendall, and Blyton Win at Brisbane

BRISBANE, Qld. (April 2, 2022) — Ryan Newton, Michael Kendall, and Mark Blyton won features Saturday at Archerfield Speedway. Newton won the winged 410 sprint car feature, Kendall was victorious in the midget car division, and Blyton won the Wingless V6 sprint car main.

Archerfield Speedway

Brisbane, Queensland

Saturday, April 2, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 66-Ryan Newton

2. 59-Kevin Titman

3. 13-Brock Hallet

4. Q10-Adam Butler

5. 16-Bryan Mann

6. 7-Aaron Kelly

7. 75-Darren Jensen

8. Q2-Brent Kratzmann

9. A1-Jamie Veal

10. 56-Michael Saller

11. 83-Steven Lines

12. NQ10-Jy Corbet

13. 51-Tim Farrell

14. NQ2-Andrew Baumber

15. 96-Harry Stewart

16. 22-Peter Campbell

17. 17-Luke Oldfield

18. 91-Taylor Prosser

Midget Cars

Feature:

1. 35-Michael Kendall

2. 11-Charlie Brown

3. 22-Scott Farmer

4. 37-Brock Dean

5. 17-Rob Stewart

6. 23-Casey O’Connell

7. 81-Brad Dawson

8. 14-Kody Stothard

9. 43-Brendan Palmer

10. 19-Jesse Harris

11. 41-Jordan MacKay

12. 42-Glenn Prowse

13. 13-Tony Stephen

Wingless Sprints

Feature:

1. 5-Mark Blyton

2. 36-Michael Butcher

3. NX82-Jacob Jolley

4. 12-Ben Manson

5. Q2-Jamie Usher

6. 47-Lachlan Robertson

7. NX34-Mason Cattel

8. 18-Brody Thomsen

9. 83-Daryl Marshall

10. 95-Jayden O’Toole

11. 80-Liam Atkinson

12. 40-James Grady

13. 6-Brett Russo

14. Q82-Andrew Robinson

15. 3-Ian Milnes

16. 14-Ross Guy

17. 22-Anthony Joyce

18. 50-Ben Jennings

19. 74-Stuart Jefferies

20. 42-Seiton Young.