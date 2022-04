Pelkey Wins Challenge Cup Feature at Canyon Speedway Park

PEORIA, Ariz. (April 1, 2022) — Josh Pelkey won the Challenge Cup Sprint Car feature Saturday at Canyon Speedway Park. Zachary Madrid, Justin Kierce, Joshua Shipley, and Pete Yerkovich rounded out the top five. Eugene Thomas won the Senior Sprint feature.

Canyon Speedway Park

Peoria, Arizona

Saturday, April 1, 2022

Challenge Cup Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 12-Josh Pelkey[6]

2. 9X-Randy Nelson[4]

3. 5AZ-James Webster[2]

4. 3-Pete Yerkovich[5]

5. 49Z-Karl Ackley[1]

6. 17-Jim Green[3]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 3M-Zachary Madrid[1]

2. 43-Justin Kierce[4]

3. 72-AJ Hernandez[2]

4. 65X-John Romero[3]

5. 3K-Patrick Krob[5]

6. 2-Joshua Shipley[6]

A-Main (20 Laps)

1. 12-Josh Pelkey[6]

2. 3M-Zachary Madrid[5]

3. 43-Justin Kierce[2]

4. 2-Joshua Shipley[12]

5. 3-Pete Yerkovich[7]

6. 65X-John Romero[8]

7. 49Z-Karl Ackley[10]

8. 17-Jim Green[11]

9. 72-AJ Hernandez[1]

10. 5AZ-James Webster[4]

11. 9X-Randy Nelson[3]

12. 3K-Patrick Krob[9]

Arizona Senior Sprints

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 5X-Jody Wirth[1]

2. 10-Eugene Thomas[3]

3. 49Z-Karl Ackley[2]

4. 4-Rick Greene[5]

5. 17-Jim Green[4]

6. 45-Ben Cluff[6]

A-Main (15 Laps)

1. 10-Eugene Thomas[4]

2. 5X-Jody Wirth[2]

3. 4-Rick Greene[6]

4. 49Z-Karl Ackley[3]

5. 17-Jim Green[1]

6. 45-Ben Cluff[5]