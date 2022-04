Deal Wins POWRi West Feature at Riverside I-44 Speedway

OKLAHOMA CITY, Okla. (April 9, 2022) — Andrew Deal won the POWRi West Midget Car Series feature Saturday at Riverside I-44 Speedway. Taylor Reimer, Shannon McQueen, Emilio Hoover, and Michelle Decker rounded out the top five.

POWRi West Midget Car Series

Riverside I-44 Speedway

Oklahoma City, Oklahoma

Saturday, April 9, 2022

Advanced Racing Suspension Heat Race #1 (8 Laps)

1. 85-Andrew Deal[1]

2. 00-Taylor Reimer[5]

3. 7-Shannon McQueen[4]

4. 21-Emilio Hoover[2]

5. 7D-Michelle Decker[7]

6. 32-Trey Marcham[9]

7. 31K-Travis Buckley[8]

8. 29K-Brian Harvey[3]

Lucas Oil and Realty Connect A-Main (25 Laps)

1. 32-Trey Marcham[5]

2. 7D-Michelle Decker[4]

3. 85-Andrew Deal[2]

4. 00-Taylor Reimer[1]

5. 7-Shannon McQueen[3]

6. 21-Emilio Hoover[6]

7. 31B-Kyle Beilman[9]

8. 31K-Travis Buckley[7]

9. 29K-Brian Harvey[8]