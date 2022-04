Wagner Goes “Back-to-Back” With Victory at Port Royal

PORT ROYAL, Pa. (April 9, 2022) — Logan Wagner, Jason Shultz, and Doug Dodson won feature events during “Open Wheel Madness” Saturday at Port Royal Speedway. Wagner topped Anthony Macri and Michael Walter II in the winged 410 sprint car portion of the event. The victory was Wagner’s second in a row at the Juniata County half-mile oval. Shultz won the United Racing Club feature over Ryan Smith and Macri. Dodson won the PA Sprint Series main event.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, April 9, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 1-Logan Wagner

2. 39M-Anthony Macri

3. 33W-Michael Walter II

4. 45-Jeff Halligan

5. 11M-Parker Price-Miller

6. 10-Zeb Wise

7. 33-Gerard McIntyre

8. 55-Mike Wagner

9. 5W-Lucas Wolfe

10. 5-Dylan Cisney

11. 12-Blane Heimbach

12. 2-AJ Flick

13. 15-Lynton Jeffrey

14. 69K-Kassidy Kreitz

15. 23-Pat Cannon

16. 98-Jared Esh

17. 19-Curt Stroup

18. 47K-Kody Lehman

19. 11-TJ Stutts

20. 90-Jordan Givler

21. 67-Justin Whittal

22. 6-Ryan Smith

23. 25-Tyler Bear

24. 17B-Steve Buckwalter

United Racing Club

Feature:

1. 35-Jason Shultz

2. 10x-Ryan Smith

3. 20-Anthony Macri

4. 55-Dallas Schott

5. 23-Pat Cannon

6. 77-Derek Locke

7. 5G-Briggs Danner

8. 33-Derek Hauck

9. 11-Ryan Stillwaggon

10. 47-Adam Carberry

11. 11T-Mike Thompson

12. 20T-Ryan Taylor

13. 99A-Devin Adams

14. 5K-Jake Karklin

15. 7-Andy Best

16. 4-Ken Meisner

17. 28F-Davie Franek

18. 63-Josh Weller

19. 2C-Cory Thornton

20. 8-Wil Brunson

21. 27C-Craig Pellegrini

22. 7K-Ed Aiken

23. 8X-Cameron Merriman

24. 8C-Brian Carber

PA Sprint Series

FEature:

1. 20-Doug Dodson

2. 36-Domenic Melair

3. 97-Kenny Heffner

4. 95-Garrett Bard

5. 46-Mike Alleman

6. 34-Austin Reed

7. 56-Tyler Snook

8. 19-Kruz Kepner

9. 67-Ken Duke

10. 5-Logan Spahr

11. 71-Josh Spicer

12. 18-Ian Detweiler

13. 2-Erin Statler

14. 83-Larry Mcvay

15. 91J-John Fiore

16. 03-Branston Shue

17. 10-Jake Waters

18. 25-Dustin Young

19. 32A-Austin Greenland

20. 1M-Paul Moyer

21. 3D-Dave Grube

22. 21-Andrew Boyer

23. 12-Roger Irvine

24. 14X-Cale Riegle

25. 28R-Jason Roush

26. 54-Mike Melair