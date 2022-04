Brett Perigo Wins at Path Valley

SPRING RUN, Penn. (April 16, 2022) — Brett Perigo won the non-wing super sportsman feature Saturday at Path Valley Speedway Park. Trent Yoder, Mike Smith, Jason Failor, and Derek Sheaffer rounded out the top five.

Path Valley Speedway Park

Spring Run, Pennsylvania

Saturday, April 16, 2022

Non-Wing Super Sportsman

Heat Race #1:

1. 59-Steve Wilbur

2. 1A-Craig Perigo

3. 14-Rohan Beasley

4. 74-Nathan Hauck

5. 66G-Luke Lenker

6. 24-Jack Liddick

Heat Race #2:

1. 66-Trent Yoder

2. 2A-Brett Perigo

3. 2J-Jason Failor

4. 76-Mike Smith

5. 29-Vaughn Williams

6. 44-Dexter Ehrenzeller

Heat Race #3:

1. 4-Derek Sheaffer

2. 55-Matt Cisney

3. 21-Steve Kenawell

4. 28N-Brian Nace

5. 47-John Winsett

Feature:

1. 2A-Brett Perigo

2. 66-Trent Yoder

3. 76-Mike Smith

4. 2J-Jason Failor

5. 4-Derek Sheaffer

6. 59-Steve Wilbur

7. 24-Jack Liddick

8. 55-Matt Cisney

9. 28N-Brian Nace

10. 47-John Winsett

11. 44-Dexter Ehrenzeller

12. 66G-Luke Lenker

13. 21-Steve Kenawell

14. 14-Rohan Beasley

15. 29-Vaughn Williams

16. 74-Nathan Hauck

DNS: 1A-Craig Perigo