(April 26, 2022) — Anthony Macri’s recent hot streak has propelled him to the top of the 2022 feature win list. Macri now has eight feature wins during the 2022 calendar year. Carson Macedo and Justin Grant vaulted into a five driver tie for the second position with six feature victories after his win at Tri-State Speedway with the World of Outlaws on Saturday and USAC National Midget Car Series victory Friday at Port City Raceway.

2022 Feature Win List – Week 16

Updated 04/26/2022

1. Anthony Macri – 8

2. Carson Macedo – 6

3. Jacob Jolley – 6

4. Jonathan Allard – 6

5. Justin Grant – 6

6. Michael Pickens – 6

7. Buddy Kofoid – 5

8. Damion Gardner – 5

9. Jamie Veal – 5

10. Kaiden Manders – 5

11. Lachlan McHugh – 5

12. Mark Blyton – 5

13. Mark Smith – 5

14. R.J. Johnson – 5

15. C.J. Leary – 4

16. Derek Hagar – 4

17. Jason Kendrick – 4

18. Justin Sanders – 4

19. Matt Egel – 4

20. Briggs Danner – 3

21. Callum Williamson – 3

22. Daniel Storer – 3

23. Danny Dietrich – 3

24. Danny Martin Jr3

25. Dean Brindle – 3

26. Hayden Williams – 3

27. Jack McCarthy – 3

28. Jamie Miller – 3

29. Justin Clark – 3

30. Luke Oldfield – 3

31. Luke Storer – 3

32. Michael Kendall – 3

33. Steven Shebester – 3

34. Tanner Carrick – 3

35. Tom Payet – 3

36. Tyler Courtney – 3

37. Aaron Reutzel – 2

38. Andy Forsberg – 2

39. Bendon Wedge – 2

40. Blake Bower – 2

41. Blake Iwanow – 2

42. Bradley Terrell – 2

43. Brent Marks – 2

44. Brenten Farrer – 2

45. Brett Perigo – 2

46. Chad Wilson – 2

47. Charles Hunter – 2

48. Chase Johnson – 2

49. Chase Randall – 2

50. Christopher Bell – 2

51. Christopher Temby – 2

52. Connor Rangi – 2

53. Dale Howard – 2

54. Daniel Harding – 2

55. Daniel Pestka – 2

56. Dave Grube – 2

57. David Eggins – 2

58. David Gravel – 2

59. Davie Franek – 2

60. Doug Dodson – 2

61. Dylan Westbrook – 2

62. Emerson Axsom – 2

63. Gary Owens – 2

64. Giovanni Scelzi – 2

65. Grant Anderson – 2

66. Ian Madsen – 2

67. Jake Swanson – 2

68. James Inglis – 2

69. James McFadden – 2

70. Jason Bates – 2

71. Jayden Dodge – 2

72. John Carney II – 2

73. Kyle O’Gara – 2

74. Logan Wagner – 2

75. Lorne Wofford – 2

76. Matt Iwanow – 2

77. Max Guilford – 2

78. Michael Day – 2

79. Nathan Smee – 2

80. Nick Evans – 2

81. Rhys Heinrich – 2

82. Russ Mitten – 2

83. Ryan Bernal – 2

84. Ryan Jones – 2

85. Ryan Newman – 2

86. Sheldon Haudenschild – 2

87. Steven Lines – 2

88. T.J. Herrell – 2

89. Terry McCarl – 2

90. Thomas Meseraull – 2

91. Tim Boujos – 2

92. Tony Jackson – 2

93. Travis Millar – 2

94. Tyler Drueke – 2

95. A.J. Hernandez – 1

96. Aaron Hodgson – 1

97. Aaron Willison – 1

98. Adam Evans – 1

99. Adam Greenwood – 1

100. Albert Pombo – 1

101. Alex Bright – 1

102. Andrew Deal – 1

103. Austin Carter – 1

104. Austin Liggett – 1

105. Ben Cartwright – 1

106. Ben Wagoner – 1

107. Blake Edwards – 1

108. Blake Hahn – 1

109. Blaze Myers – 1

110. Bob Harr – 1

111. Bob Martin – 1

112. Bobby Butler – 1

113. Brad Sweet – 1

114. Brad Warren – 1

115. Brad Whitchurch – 1

116. Bradley Fezard – 1

117. Bradley Fitzgerald – 1

118. Bradley Maiolo – 1

119. Bradley Wakley – 1

120. Brady Bacon – 1

121. Brandon Clum – 1

122. Brandon Grubaugh – 1

123. Braydon Aumen – 1

124. Brendan Quinn – 1

125. Brent Marker – 1

126. Brent Steck – 1

127. Brent Youngman – 1

128. Brett Milburn – 1

129. Brock Dean – 1

130. Brock Webster – 1

131. Brody Appleby – 1

132. Brody Fuson – 1

133. Brooklyn Holland – 1

134. Caleb Stelzig – 1

135. Camden Robustelli – 1

136. Cameron Haney Jr. – 1

137. Cameron Smith – 1

138. Chad Goff – 1

139. Chad Pittard – 1

140. Chase Brewer – 1

141. Chase Briscoe – 1

142. Chase McDermand – 1

143. Chris Lamb – 1

144. Cody Bova – 1

145. Cody Gallogly – 1

146. Cody Gardner – 1

147. Colby Copeland – 1

148. Colby Stubblefield – 1

149. Colby Thornhill – 1

150. Cole Duncan – 1

151. Cole Macedo – 1

152. Cole Treharn – 1

153. Colton Hardy – 1

154. Corey Day – 1

155. Cory Brown – 1

156. Cory Eliason – 1

157. Craig Perigo – 1

158. Croy Brown – 1

159. D.J. Lyons – 1

160. Dalton Stevens – 1

161. Dameron Taylor – 1

162. Daniel Hartigan – 1

163. Daniel King – 1

164. Daniel Miller – 1

165. Daniel Thomas – 1

166. Daniel Whitley – 1

167. Danny Martin Jr. – 1

168. Danny Smith (OK) – 1

169. Daran Humfrey – 1

170. Daren Bolac – 1

171. Dave Dennison – 1

172. Davey Hamilton Jr. – 1

173. David Prickett – 1

174. Dayne Kingshott – 1

175. Dean Drake Jr. – 1

176. Donny Schatz – 1

177. Drake Edwards – 1

178. Dustin Cormany – 1

179. Dustyn Welch – 1

180. Dylan Menz – 1

181. Dylan Norris – 1

182. Eddie Wagner – 1

183. Eugene Thomas – 1

184. Freddie Rahmer – 1

185. Garen Linder – 1

186. Garet Williamson – 1

187. Geoff Ensign – 1

188. George Tristao Jr. – 1

189. Greg Gebhart – 1

190. Greg Wilson – 1

191. Hayden Miller – 1

192. Hayden Pitt – 1

193. Heidi Hedin – 1

194. Jack Lee – 1

195. Jacob Allen – 1

196. Jake Andreotti – 1

197. Jake Brown – 1

198. Jake Morgan – 1

199. James Dahm – 1

200. Jamie Bricknell – 1

201. Jamie McDonald – 1

202. Jamie Vea – 1

203. Jason Ballentine – 1

204. Jason Howell – 1

205. Jason Keith – 1

206. Jason Pryde – 1

207. Jason Shultz – 1

208. Jeff Emerson – 1

209. Jeff Macedo – 1

210. Jeff Oliver – 1

211. Jeremy Smith – 1

212. Jett Hays – 1

213. Jock Goodyer – 1

214. Joel Chadwick – 1

215. Joel Ettridge – 1

216. John Paynter Jr. – 1

217. Johnny Kent – 1

218. Jon Scarborough – 1

219. Josh Pelkey – 1

220. Justin Peck – 1

221. Justin Zimmerman – 1

222. Kade Morton – 1

223. Kaleb Sims – 1

224. Kalib Henry – 1

225. Ken Duke – 1

226. Ken Duke Jr. – 1

227. Kevin Nagy – 1

228. Kevin Ramey – 1

229. Kinzer Cox – 1

230. Kris Coyle – 1

231. Kruz Kepner – 1

232. Kyle Larson – 1

233. Kyle Rasmussen – 1

234. L.J. Grimm – 1

235. Lance Dewease – 1

236. Logan Rumsey – 1

237. Luke McClymont – 1

238. Luke Weel – 1

239. Marcus Dumesny – 1

240. Marcus Hardina – 1

241. Marcus Thomas – 1

242. Mark Ruel Jr. – 1

243. Martin Edwards – 1

244. Matt Campbell – 1

245. Matt Findley – 1

246. Matt Jackson – 1

247. Matt Smith – 1

248. Matthew Dumesny – 1

249. Matthew Reed – 1

250. Matthew Symons – 1

251. Michael Keen – 1

252. Michael Miller – 1

253. Michael Stewart – 1

254. Michael Tancredi – 1

255. Michael Wasina – 1

256. Mike Archuleta – 1

257. Mike Hall – 1

258. Mitchell Faccinto – 1

259. Mitchell Moles – 1

260. Nathan Skaggs – 1

261. Nick Hall – 1

262. Nick Parker – 1

263. Nick Penno – 1

264. Nigel Colvin – 1

265. Noah Harris – 1

266. Rebel Jackson Jr. – 1

267. Richard McCormick – 1

268. Rick Hendrix – 1

269. Ricky Lewis – 1

270. Rico Abreu – 1

271. Rob Hammond – 1

272. Robert Mazzer – 1

273. Rodney Wood – 1

274. Royal Jones – 1

275. Rusty Hickman – 1

276. Ryan Furler – 1

277. Ryan Lancaster – 1

278. Ryan Newton – 1

279. Ryan Timms – 1

280. Sage Bordenave – 1

281. Sam Hafertepe Jr. – 1

282. Sam O’Callaghan – 1

283. Sam Wren – 1

284. Scotty Thiel – 1

285. Seth Bergman – 1

286. Shaen Golobic – 1

287. Shane Cockrum – 1

288. Shane Forte – 1

289. Shane Golobic – 1

290. Shane Hopkins – 1

291. Shane Steelholdt – 1

292. Stephen Taylor – 1

293. Steve Caruso – 1

294. Steven Horton – 1

295. Steven Richardson – 1

296. Stevie Rogers – 1

297. Stratton Briggs – 1

298. Tanner Conn – 1

299. Tanner Thorson – 1

300. Terry Easum – 1

301. Thomas McDonald – 1

302. Tim Creech II – 1

303. Tim Hutchins – 1

304. Tim King – 1

305. Todd Moule – 1

306. Tommy Nichols – 1

307. Travis Mills – 1

308. Trent Martin – 1

309. Trevin Littleton – 1

310. Trey Marchem – 1

311. Trey Osborn – 1

312. Trey Schmidt – 1

313. Trey Starks – 1

314. Troy Little – 1

315. Trystan Caley – 1

316. Tucker Boulton – 1

317. Tyler Clem – 1

318. Tyler Cochron – 1

319. Tyler Hatzikan – 1

320. Tyler Kendall – 1

321. Tyler Newcom – 1

322. Tyson Blood – 1

323. Wayne Johnson – 1

324. Wyatt Burks – 1

325. Zachary Madrid – 1

326. Zack Neeley – 1

327. Zane Lawrence – 1