Corey Day Wins the David Tarter Memorial at Chico

CHICO, Calif. (April 30, 2022) — Corey Day won the David Tarter Memorial for the NARC Sprint Car Series Saturday at Silver Dollar Speedway. Justin Sanders, Dominic Scelzi, Sean Becker, and Tanner Carrick rounded out the top five.

David Tarter Memorial

Silver Dollar Speedway

Chico, California

Saturday, April 30, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 17W-Shane Golobic[1]

2. 44W-Austen Wheatley[2]

3. 5V-Landon Brooks[3]

4. 21-Mitchell Faccinto[4]

5. 42X-Tim Kaeding[5]

6. 2XM-Max Mittry[6]

7. 24-Chase Johnson[7]

8. 3C-Paul McMahan[8]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 41-Dominic Scelzi[1]

2. 18T-Tanner Holmes[5]

3. 2X-Justin Sanders[3]

4. 56-Michael Faccinto[4]

5. 83T-Tanner Carrick[2]

6. 22-Garen Linder[6]

7. 4-Burt Foland Jr

DNS: 2L-Logan Forler

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 16A-Sean Becker[1]

2. 17-Kalib Henry[2]

3. 29-Willie Croft[3]

4. 12J-John Clark[4]

5. 26-Billy Aton[5]

6. 8-William Fielding[6]

7. 09S-Geoffrey Strole[7]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 17WX-Ryan Bernal[1]

2. 41X-Corey Day[3]

3. 38B-Blake Carrick[4]

4. 83V-Joel Myers Jr[5]

5. 69-Bud Kaeding[2]

6. 37-Steven Kent[6]

7. 551-Angelique Bell[7]

Dash #1 (6 Laps)

1. 41X-Corey Day[6]

2. 5V-Landon Brooks[5]

3. 17-Kalib Henry[4]

4. 38B-Blake Carrick[3]

5. 29-Willie Croft[2]

6. 2X-Justin Sanders[1]

B-Main

1. 2XM-Max Mittry[1]

2. 22-Garen Linder[3]

3. 24-Chase Johnson[6]

4. 3C-Paul McMahan[9]

5. 2L-Logan Forler[10]

6. 4-Burt Foland Jr[7]

7. 09S-Geoffrey Strole[5]

8. 8-William Fielding[2]

9. 551-Angelique Bell[8]

10. 37-Steven Kent[4]

A-Main (35 Laps)

1. 41X-Corey Day[1]

2. 2X-Justin Sanders[5]

3. 41-Dominic Scelzi[10]

4. 16A-Sean Becker[13]

5. 83T-Tanner Carrick[8]

6. 17W-Shane Golobic[9]

7. 17WX-Ryan Bernal[14]

8. 17-Kalib Henry[4]

9. 38B-Blake Carrick[2]

10. 69-Bud Kaeding[16]

11. 83V-Joel Myers Jr[18]

12. 21-Mitchell Faccinto[17]

13. 5V-Landon Brooks[3]

14. 29-Willie Croft[6]

15. 3C-Paul McMahan[22]

16. 12J-John Clark[15]

17. 18T-Tanner Holmes[19]

18. 42X-Tim Kaeding[20]

19. 24-Chase Johnson[23]

20. 56-Michael Faccinto[12]

21. 22-Garen Linder[24]

22. 26-Billy Aton[21]

23. 44W-Austen Wheatley[7]

24. 2XM-Max Mittry[11]