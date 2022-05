Thiel Sticks for Victory at Sycamore

SYCAMORE, Ill. (May 7, 2022) — Scotty Thiel won the Bumper to Bumper Interstate Racing Association feature Saturday at Sycamore Speedway. Jordan Goldesberry, Jake Neuman, Zach Daum, and Danny Schlafer rounded out the top five. Neuman won the accompanying Badger Midget Auto Racing Association main event.

Interstate Racing Association

Sycamore Speedway

Sycamore, Illinois

Saturday, May 7, 2022

Qualifying

1. 73-Scotty Thiel, 12.958[11]

2. 29S-Zeth Sabo, 13.482[9]

3. 2W-Scott Neitzel, 13.592[19]

4. 6R-Ryan Bunton, 13.627[17]

5. 5D-Zach Daum, 13.747[22]

6. 65-Jordan Goldesberry, 13.764[4]

7. 25-Danny Schlafer, 13.811[21]

8. 14-Jack Routson, 13.826[12]

9. 5J-Jeremy Schultz, 13.846[16]

10. 3N-Jake Neuman, 13.914[7]

11. 4K-Kris Spitz, 13.946[10]

12. 23-Russel Borland, 13.956[13]

13. 39-Jake Blackhurst, 14.107[2]

14. 85M-Steve Meyer, 14.250[1]

15. 9K-Kyle Schuett, 14.566[26]

16. 19B-Brett Mann, 14.569[8]

17. 29-Hunter Custer, 14.597[5]

18. 68-Dave Uttech, 15.247[24]

19. 4B-Scott Biertzer, 15.305[25]

20. 26-Tyler Tischendorf, 15.633[6]

21. 43-Jereme Schroeder, 15.643[20]

22. 19S-Ion Stear, 15.674[14]

23. 87A-Austin Hartmann, 15.806[18]

24. 24-Scott Conger, 16.207[15]

25. 45-Matt Wiese, 16.601[23]

26. 50-Paul Nienhiser[3]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 25-Danny Schlafer[2]

2. 3N-Jake Neuman[1]

3. 39-Jake Blackhurst[5]

4. 73-Scotty Thiel[4]

5. 4B-Scott Biertzer[7]

6. 6R-Ryan Bunton[3]

7. 19B-Brett Mann[6]

8. 19S-Ion Stear[8]

9. 45-Matt Wiese[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 14-Jack Routson[2]

2. 85M-Steve Meyer[5]

3. 4K-Kris Spitz[1]

4. 5D-Zach Daum[3]

5. 29-Hunter Custer[6]

6. 26-Tyler Tischendorf[7]

7. 87A-Austin Hartmann[8]

8. 29S-Zeth Sabo[4]

DNS: 50-Paul Nienhiser

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5J-Jeremy Schultz[2]

2. 2W-Scott Neitzel[4]

3. 23-Russel Borland[1]

4. 65-Jordan Goldesberry[3]

5. 68-Dave Uttech[6]

6. 9K-Kyle Schuett[5]

7. 24-Scott Conger[8]

8. 43-Jereme Schroeder[7]

Dash #1 (4 Laps)

1. 5D-Zach Daum[1]

2. 2W-Scott Neitzel[2]

3. 5J-Jeremy Schultz[3]

4. 6R-Ryan Bunton[4]

5. 3N-Jake Neuman[5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[2]

2. 25-Danny Schlafer[1]

3. 65-Jordan Goldesberry[4]

4. 4K-Kris Spitz[3]

5. 14-Jack Routson[5]

A-Main (30 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[2]

2. 65-Jordan Goldesberry[6]

3. 3N-Jake Neuman[9]

4. 5D-Zach Daum[1]

5. 25-Danny Schlafer[4]

6. 6R-Ryan Bunton[7]

7. 4K-Kris Spitz[8]

8. 5J-Jeremy Schultz[5]

9. 85M-Steve Meyer[11]

10. 29S-Zeth Sabo[19]

11. 14-Jack Routson[10]

12. 23-Russel Borland[12]

13. 2W-Scott Neitzel[3]

14. 29-Hunter Custer[14]

15. 9K-Kyle Schuett[17]

16. 26-Tyler Tischendorf[18]

17. 24-Scott Conger[22]

18. 87A-Austin Hartmann[21]

19. 45-Matt Wiese[25]

20. 4B-Scott Biertzer[16]

21. 39-Jake Blackhurst[13]

22. 19B-Brett Mann[20]

23. 68-Dave Uttech[15]

24. 19S-Ion Stear[24]

25. 43-Jereme Schroeder[23]

DNS: 50-Paul Nienhiser

Qualifying (25 Laps)

1. 2-Kyle Stark, 15.143[8]

2. 11T-Tyler Baran, 15.300[16]

3. 55-Todd Kluever, 15.468[5]

4. 57A-Jake Neuman, 15.470[15]

5. 57B-Jack Routson, 15.639[23]

6. 51-Zach Boden, 15.654[1]

7. 11N-Nick Baran, 15.869[6]

8. 19E-Daltyn England, 15.941[9]

9. 15Z-Jeff Zelinski, 15.983[26]

10. 98-Jordan Nelson, 16.093[20]

11. 15C-RJ Corson, 16.112[11]

12. 6B-Andy Baugh, 16.194[7]

13. 23-Patrick Ryan, 16.203[24]

14. 9S-Mike Stroik, 16.279[14]

15. 42-Kevin Battefeld, 16.440[22]

16. 87-Jake Dohner, 16.462[10]

17. 38-Mike Unger, 16.579[4]

18. 24M-Aaron Muhle, 16.609[12]

19. 40JR-Dave Collins Jr, 16.634[18]

20. 34-Ken Hanson, 16.659[3]

21. 29-Harrison Kleven, 16.963[25]

22. 10-Denny Smith, 17.008[2]

23. 97-Jim Jones, 17.212[17]

DNS: 3A-Chris Adrien

DNS: 56-Charles Rufi

DNS: 53-Aaron Schuck

DNS: 5-Adam Taylor

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 15Z-Jeff Zelinski[5]

2. 51-Zach Boden[6]

3. 55-Todd Kluever[7]

4. 6B-Andy Baugh[4]

5. 24M-Aaron Muhle[2]

6. 29-Harrison Kleven[1]

7. 42-Kevin Battefeld[3]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 57B-Jack Routson[6]

2. 11T-Tyler Baran[7]

3. 9S-Mike Stroik[3]

4. 38-Mike Unger[2]

5. 19E-Daltyn England[5]

6. 34-Ken Hanson[1]

7. 15C-RJ Corson[4]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 57A-Jake Neuman[6]

2. 98-Jordan Nelson[4]

3. 2-Kyle Stark[7]

4. 40JR-Dave Collins Jr[1]

5. 87-Jake Dohner[2]

6. 11N-Nick Baran[5]

DNS: 23-Patrick Ryan

Non-Qualifier #(8 Laps)

1. 5-Adam Taylor[1]

2. 3A-Chris Adrien[3]

3. 56-Charles Rufi[6]

4. 97-Jim Jones[4]

5. 10-Denny Smith[5]

6. 53-Aaron Schuck[2]

B-Main (12 Laps)

1. 53-Aaron Schuck[12]

2. 11N-Nick Baran[1]

3. 15C-RJ Corson[5]

4. 56-Charles Rufi[9]

5. 97-Jim Jones[10]

6. 29-Harrison Kleven[3]

7. 3A-Chris Adrien[8]

8. 10-Denny Smith[11]

DNS: 42-Kevin Battefeld

DNS: 34-Ken Hanson

DNS: 23-Patrick Ryan

DNS: 5-Adam Taylor

A-Main (25 Laps)

1. 57A-Jake Neuman[6]

2. 11T-Tyler Baran[8]

3. 2-Kyle Stark[9]

4. 15Z-Jeff Zelinski[2]

5. 9S-Mike Stroik[11]

6. 19E-Daltyn England[3]

7. 51-Zach Boden[4]

8. 87-Jake Dohner[12]

9. 38-Mike Unger[13]

10. 40JR-Dave Collins Jr[15]

11. 15C-RJ Corson[18]

12. 24M-Aaron Muhle[14]

13. 97-Jim Jones[20]

14. 5-Adam Taylor[16]

15. 56-Charles Rufi[19]

16. 98-Jordan Nelson[1]

17. 6B-Andy Baugh[10]

18. 57B-Jack Routson[5]

19. 29-Harrison Kleven[21]

20. 55-Todd Kluever[7]

21. 11N-Nick Baran[17]

22. 3A-Chris Adrien[22]