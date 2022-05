Netto Wins Kings of Thunder Feature at Tulare

TULARE, Calif. (May 21, 2022) — D.J. Netto won the Kings of Thunder Sprint Car Series feature Saturday at Thunderbowl Raceway. Canden Steele, Craig Stidham, Crant Duinkerken, and Colby Thornhill rounded out the top five. Kyle Rasmussen won the Western RaceSaver Sprint Car feature.

Thunderbowl Raceway

Tulare, California

Saturday, May 21, 2022

Kings of Thunder 360 Sprint Car Series

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying

1. 88N-DJ Netto, 14.721[14]

2. 19-Colby Thornhill, 14.801[7]

3. 67G-Grant Duinkerken, 14.851[8]

4. 121-Caeden Steele, 14.875[11]

5. 21X-Gauge Garcia, 15.011[15]

6. 36-Craig Stidham, 15.063[6]

7. 18-Grant Champlin, 15.131[9]

8. 2L-Logan Forler, 15.153[13]

9. 7H-Jake Haulot, 15.233[4]

10. 7Z-Zane Blanchard, 15.327[10]

11. 3-Kaleb Montgomery, 15.345[16]

12. 98-Michael Pombo, 15.409[17]

13. 3S-Brandon Stidham, 15.470[12]

14. 12B-Dawson Faria, 15.538[1]

15. 5R-Ryan Rocha, 15.581[2]

16. 75-Brendan Warmerdam, 15.617[3]

17. 10-Mauro Simone, 16.170[5]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 21X-Gauge Garcia[2]

2. 88N-DJ Netto[4]

3. 5R-Ryan Rocha[8]

4. 67G-Grant Duinkerken[3]

5. 3S-Brandon Stidham[7]

6. 7H-Jake Haulot[5]

7. 10-Mauro Simone[9]

8. 18-Grant Champlin[1]

9. 3-Kaleb Montgomery[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 36-Craig Stidham[2]

2. 2L-Logan Forler[1]

3. 121-Caeden Steele[3]

4. 19-Colby Thornhill[4]

5. 7Z-Zane Blanchard[5]

6. 98-Michael Pombo[6]

7. 75-Brendan Warmerdam[8]

8. 12B-Dawson Faria[7]

A-Main (30 Laps)

1. 88N-DJ Netto[6]

2. 121-Caeden Steele[3]

3. 36-Craig Stidham[5]

4. 67G-Grant Duinkerken[1]

5. 19-Colby Thornhill[2]

6. 21X-Gauge Garcia[4]

7. 5R-Ryan Rocha[10]

8. 3-Kaleb Montgomery[13]

9. 7Z-Zane Blanchard[8]

10. 12B-Dawson Faria[15]

11. 75-Brendan Warmerdam[16]

12. 98-Michael Pombo[14]

13. 2L-Logan Forler[7]

14. 3S-Brandon Stidham[9]

15. 7H-Jake Haulot[12]

16. 10-Mauro Simone[17]

DNS: 18-Grant Champlin

Western RaceSaver Sprint Car Series

Qualifying

1. 38N-Kyle Rasmussen, 15.410[6]

2. 12E-Brandon Emmett, 15.498[3]

3. 86-George Tristao Jr, 15.585[4]

4. 3-Brandon Stidham, 15.684[2]

5. 3P-Davey Pombo Jr, 16.028[1]

6. 31H-Phil Heynen, 16.170[5]

7. 36-Tyler Gray, 16.441[7]

Heat Race #1 (6 Laps)

1. 38N-Kyle Rasmussen[4]

2. 3-Brandon Stidham[1]

3. 86-George Tristao Jr[2]

4. 31H-Phil Heynen[6]

5. 36-Tyler Gray[7]

6. 12E-Brandon Emmett[3]

7. 3P-Davey Pombo Jr[5]

A-Main (20 Laps)

1. 38N-Kyle Rasmussen[4]

2. 3-Brandon Stidham[2]

3. 31H-Phil Heynen[1]

4. 86-George Tristao Jr[3]

5. 12E-Brandon Emmett[6]

6. 3P-Davey Pombo Jr[5]

7. 36-Tyler Gray[7]