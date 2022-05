Port Royal 410 Sprint Car Feature Rained Out

PORT ROYAL, Penn. (May 21, 2022) — The sprint car main event Saturday at Port Royal Speedway was postponed due to rain. Port Royal officials indicated a future announcement will come on the makeup date for the rained out feature.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, May 21, 2022

Qualifying Flight A:

1. 35-Tyler Reeser, 17.015

2. 17B-Steve Buckwalter, 17.363

3. 6-Ryan Smith, 17.615

4. 12-Blane Heimbach, 17.724

5. 5T-Ryan Timms, 17.973

6. 19-Curt Stroup, 18.045

7. 0-Rick Lafferty, 18.363

8. 36*-Devin Brenneman, 18.958

9. 54-Austin Burke, 19.082

Qualifying Flight B:

1. 2-AJ Flick, 16.831

2. 1-Logan Wagner, 16.894

3. 67-Justin Whittal, 16.922

4. 5W-Lucas Wolfe, 17.289

5. 47K-Kody Lehman, 17.720

6. 77-Zach Newlin, 17.803

7. 19M-Landon Myers, 17.809

8. 8S-Trenton Sheaffer, 18.354

9. 23-Ethan Stutts, 18.854

Qualifying Flight C:

1. 19B-Brent Marks, 16.688

2. 33W-Michael Walter II, 17.126

3. 45-Jeff Halligan, 17.542

4. 25-Tyler Bear, 17.622

5. 69K-Kassidy Kreitz, 18.542

6. 14T-Tyler Walton, 18.702

7. 3-Benny Peebles, 19.689

8. 86-Ron Aurand, 21.134

Qualifying Flight D:

1. 39M-Anthony Macri, 16.687

2. 55-Mike Wagner, 16.914

3. 5-Dylan Cisney, 17.164

4. 33-Gerard McIntyre, 17.288

5. 58-Troy Wagaman, Jr., 17.378

6. 77L-Derek Locke, 19.317

7. 9-Ryan Linder, 20.297

8. 3Z-Brock Zearfoss, NT

Heat Race #1:

1. 12-Blane Heimbach

2. 35-Tyler Reeser

3. 17B-Steve Buckwalter

4. 0-Rick Lafferty

5. 5T-Ryan Timms

6. 19-Curt Stroup

7. 36*-Devin Brenneman

8. 54-Austin Burke

9. 6-Ryan Smith

Heat Race #2:

1. 67-Justin Whittal

2. 1-Logan Wagner

3. 5W-Lucas Wolfe

4. 2-AJ Flick

5. 47K-Kody Lehman

6. 77-Zach Newlin

7. 8S-Trenton Sheaffer

8. 19M-Landon Myers

9. 23-Ethan Stutts

Heat Race #3:

1. 19B-Brent Marks

2. 45-Jeff Halligan

3. 33W-Michael Walter II

4. 25-Tyler Bear

5. 14T-Tyler Walton

6. 69K-Kassidy Kreitz

7. 86-Ron Aurand

8. 3-Benny Peebles

Heat Race #4:

1. 39M-Anthony Macri

2. 33-Gerard McIntyre

3. 5-Dylan Cisney

4. 3Z-Brock Zearfoss

5. 55-Mike Wagner

6. 77L-Derek Locke

7. 58-Troy Wagaman, Jr.

8. 9-Ryan Linder

B-Main:

1. 69K-Kassidy Kreitz

2. 6-Ryan Smith

3. 77-Zach Newlin

4. 8S-Trenton Sheaffer

5. 58-Troy Wagaman, Jr.

6. 19M-Landon Myers

7. 77L-Derek Locke

8. 36*-Devin Brenneman

9. 54-Austin Burke

10. 86-Ron Aurand

11. 19-Curt Stroup

12. 23-Ethan Stutts

13. 3-Benny Peebles

14. 9-Ryan Linder

A-Main:

Rained Out