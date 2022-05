Randall Wins Sprint Invaders Feature from 16th at 34 Raceway

BURLINGTON, Iowa (May 29, 2022) — Chase Randall charged from 16th starting position to win the Sprint Inavaders Association main event Sunday night at 34 Raceway. Paul Nienhiser, Chris Martin, Ryan Jamison, and Josh Schneiderman rounded out the top five.

Sprint Invaders Association

34 Raceway

Burlington, Iowa

Sunday, May 29, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 35-Jamie Ball[3]

2. 40C-Cody Wehrle[2]

3. 28-Luke Verardi[5]

4. 5A-Alex VanderVoort[1]

5. 11-Colton Fisher[6]

6. 11T-Dugan Thye[7]

7. 83A-Austin Miller[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 50-Paul Nienhiser[3]

2. 49-Josh Schneiderman[4]

3. 99-Bret Tripplett[5]

4. 78-Kaley Gharst[6]

5. 41-Noah Samuel[2]

6. 14-Adrian Zoutte[1]

7. 7A-Jack Anderson[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 44-Chris Martin[2]

2. 8L-Tom Lenz[1]

3. 81-Tanner Gebhardt[5]

4. 21-Devin Wignall[3]

5. 2A-Austin Archdale[4]

6. 16-Dustin Clark[6]

7. 5-Gage Pulkrabek[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 51J-Ryan Jamison[5]

2. 4-Cameron Martin[1]

3. 7-Tyler Lee[2]

4. 31-McCain Richards[3]

5. 4X-Chase Richards[7]

6. 9-Daniel Bergquist[4]

7. 9R-Chase Randall[6]

Dash #1 (6 Laps)

1. 51J-Ryan Jamison[2]

2. 44-Chris Martin[3]

3. 49-Josh Schneiderman[4]

4. 28-Luke Verardi[6]

5. 50-Paul Nienhiser[5]

6. 35-Jamie Ball[1]

7. 81-Tanner Gebhardt[7]

8. 31-McCain Richards[8]

B-Main

1. 9R-Chase Randall[10]

2. 11T-Dugan Thye[4]

3. 2A-Austin Archdale[3]

4. 41-Noah Samuel[6]

5. 5A-Alex VanderVoort[1]

6. 16-Dustin Clark[7]

7. 9-Daniel Bergquist[8]

8. 83A-Austin Miller[12]

9. 4X-Chase Richards[2]

10. 14-Adrian Zoutte[5]

11. 7A-Jack Anderson[11]

12. 5-Gage Pulkrabek[9]

A-Main

1. 9R-Chase Randall[16]

2. 50-Paul Nienhiser[1]

3. 44-Chris Martin[4]

4. 51J-Ryan Jamison[3]

5. 49-Josh Schneiderman[5]

6. 40C-Cody Wehrle[9]

7. 35-Jamie Ball[2]

8. 78-Kaley Gharst[10]

9. 4-Cameron Martin[11]

10. 11-Colton Fisher[14]

11. 99-Bret Tripplett[13]

12. 11T-Dugan Thye[17]

13. 28-Luke Verardi[6]

14. 21-Devin Wignall[15]

15. 7-Tyler Lee[12]

16. 81-Tanner Gebhardt[7]

17. 8L-Tom Lenz[8]

18. 9-Daniel Bergquist[21]

19. 41-Noah Samuel[19]

20. 31-McCain Richards[20]

21. 2A-Austin Archdale[18]