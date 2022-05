Starks Wins NARC Feature at Grays Harbor

ELMA, Wash. (May 29, 2022) — Trey Starks won the Northern Auto Racing Club feature Sunday night at Grays Habor Raceway Park. Dominic Scelzi, Justin Sanders, Tyler Thompson, and Willie Croft rounded out the top five.

Northern Auto Racing Club

Grays Harbor Raceway Park

Elma, Washington

Sunday, May 29, 2022

Qualifying

1. 44W-Austen Wheatley, 12.643[2]

2. 55-Trey Starks, 12.660[1]

3. 41-Dominic Scelzi, 12.802[12]

4. 18T-Tanner Holmes, 12.845[6]

5. 21-Mitchell Faccinto, 12.889[9]

6. 2X-Justin Sanders, 12.934[5]

7. 2L-Logan Forler, 12.988[13]

8. 7-Tyler Thompson, 13.036[4]

9. 29-Willie Croft, 13.084[8]

10. 83V-Joel Myers Jr, 13.097[10]

11. 69-Bud Kaeding, 13.244[7]

12. 2XM-Max Mittry, 13.285[11]

13. 26-Billy Aton, 13.609[3]

Heat Race #1

1. 41-Dominic Scelzi[3]

2. 44W-Austen Wheatley[4]

3. 21-Mitchell Faccinto[2]

4. 29-Willie Croft[5]

5. 2L-Logan Forler[1]

6. 2XM-Max Mittry[6]

7. 26-Billy Aton[7]

Heat Race #2

1. 2X-Justin Sanders[2]

2. 55-Trey Starks[4]

3. 7-Tyler Thompson[1]

4. 69-Bud Kaeding[6]

5. 83V-Joel Myers Jr[5]

6. 18T-Tanner Holmes[3]

Dash #1

1. 2X-Justin Sanders[4]

2. 55-Trey Starks[3]

3. 41-Dominic Scelzi[2]

4. 21-Mitchell Faccinto[5]

5. 44W-Austen Wheatley[1]

6. 7-Tyler Thompson[6]

Dash #2

1. 55-Trey Starks

2. 83V-Joel Myers Jr

3. 18T-Tanner Holmes

4. 2L-Logan Forler

A-Main

1. 55-Trey Starks[2]

2. 41-Dominic Scelzi[3]

3. 2X-Justin Sanders[1]

4. 7-Tyler Thompson[6]

5. 29-Willie Croft[7]

6. 21-Mitchell Faccinto[4]

7. 44W-Austen Wheatley[5]

8. 2L-Logan Forler[9]

9. 18T-Tanner Holmes[8]

10. 69-Bud Kaeding[10]

11. 83V-Joel Myers Jr[11]

12. 2XM-Max Mittry[12]

13. 26-Billy Aton[13]