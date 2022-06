Simon Wins at Lima

LIMA, Ohio (June 3, 2022) — Landon Simon won the non-wing sprint car feature Friday at Limaland Motorsports Park. Ryan Barr, Paul Dues, Dallas Hewitt, and Travis Hery rounded out the top five.

Limaland Motorsports Park

Lima, Ohio

Friday, June 3, 2022

Non-Wing 410 Sprint Cars

NON-WINGED SPRINTS

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 18-Dallas Hewitt[5]

2. 27-Evan Mosley[1]

3. 9N-Luke Hall[3]

4. 87-Paul Dues[2]

5. 21-Travis Hery[6]

6. 97-Austin Nigh[4]

7. 97X-Rodney Hurst[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 21B-Ryan Barr[2]

2. 24-Landon Simon[3]

3. 26W-Cody White[4]

4. 99-Gage Etgen[1]

5. 11G-Luke Griffith[6]

6. 20-Tayte Williamson[5]

A-Main (25 Laps)

1. 24-Landon Simon[3]

2. 21B-Ryan Barr[5]

3. 87-Paul Dues[7]

4. 18-Dallas Hewitt[6]

5. 21-Travis Hery[9]

6. 26W-Cody White[1]

7. 97-Austin Nigh[11]

8. 11G-Luke Griffith[10]

9. 99-Gage Etgen[8]

10. 20-Tayte Williamson[12]

11. 27-Evan Mosley[4]

12. 9N-Luke Hall[2]