Dykstra Wins Action Sprint Tour Feature at Merrittville

THOROLD, Ont. (June 11, 2022) — Jacob Dykstra won the Action Sprint Tour feature Saturday night at Merrittville Speedway. Darren Dryden, Aalan Downey, Austin Roes, and Brett Stratford rounded out the top five.

Action Sprint Tour

Merrittville Speedway

Thorold, Ontario

Saturday, June 11, 2022

Feature:

1. 5D-Jacob Dykstra

2. 12DD-Darren Dryden

3. 19d-Allan Downey

4. 3s-Austin Roes

5. BS39-Brett Stratford

6. 19-Mathieu Bardier

7. 39-Jonah Mutton

8. 45L-Curtis Gartly

9. 08-Steven Beckett

10. 50LS-Adrian Stahle

11. 2m-Steve Murdock

12. 5x-Seth Roy

13. 88-Lance Erskine

14. 9-Luke Stewart

15. 77t-Tyeller Powless

16. 26x-Terry Baker

17. 9c-Brian Nanticoke

18. 20-Johnny Miller

19. 77e-Ashton VanEvery

20. 29-Tyler Ward

21. 99-Joshua Hill

22. 4b-Darrell Pelletier

23. 71-Mike Bowman