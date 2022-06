Kekich Wins at Mercer

MERCER, Penn. (June 18, 2022) — Adam Kekich won the sprint car feature Saturday night at Michael’s Mercer Raceway. Kekich moved up from seventh starting position for the victory over veteran driver Bob Felmlee, Chase Metheney, Jack Sodeman Jr, and Logan McCandless.

Jacob Gamola won the Allegheny Sprint Tour feature.

Michael’s Mercer Raceway

Mercer, Pennsylvania

Saturday, June 18, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 38-Leyton Wagner[2]

2. 31C-Chase Metheney[1]

3. 6-Bob Felmlee[4]

4. 5K-Adam Kekich[5]

5. 88N-Frank Neill[6]

6. 20-Danial Burkhart[3]

7. 7T-Tom Housteau[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 23JR-Jack Sodeman Jr[2]

2. 27K-Ricky Peterson[5]

3. 86-Michael Lutz Jr[1]

4. 29-Logan McCandless[3]

5. 20B-Cody Bova[6]

6. 11X-George Englert[4]

A-Main (25 Laps)

1. 5K-Adam Kekich[7]

2. 6-Bob Felmlee[5]

3. 31C-Chase Metheney[2]

4. 23JR-Jack Sodeman Jr[3]

5. 29-Logan McCandless[8]

6. 88N-Frank Neill[9]

7. 11X-George Englert[12]

8. 38-Leyton Wagner[4]

9. 20-Danial Burkhart[11]

10. 27K-Ricky Peterson[1]

11. 86-Michael Lutz Jr[6]

12. 20B-Cody Bova[10]

13. 7T-Tom Housteau[13]

Allegeny Sprint Tour

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 17S-Shane Shook[4]

2. 4J-Jacob Gamola[7]

3. 25-Jarrett Rosencrance[6]

4. 82M-Roman Jones[1]

5. 16-Jim Morris[3]

6. 18-Jake Perricellia[2]

7. 347-Nevan O’Donnell[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 20M-Vivian Jones[5]

2. 12G-Tommy Jasen[1]

3. 88-Greg Dobrosky[4]

4. 47-Brett Brunkenhoefer[6]

5. 34M-Mike Marano[7]

6. 27K-Jeremy Kornbau[2]

7. 154-Shamus O’Donnell[3]

A-Main (20 Laps)

1. 4J-Jacob Gamola[3]

2. 20M-Vivian Jones[2]

3. 16-Jim Morris[9]

4. 47-Brett Brunkenhoefer[8]

5. 12G-Tommy Jasen[4]

6. 27K-Jeremy Kornbau[12]

7. 88-Greg Dobrosky[6]

8. 25-Jarrett Rosencrance[5]

9. 17S-Shane Shook[1]

10. 82M-Roman Jones[7]

11. 34M-Mike Marano[10]

12. 347-Nevan O’Donnell[13]

13. 154-Shamus O’Donnell[14]

14. 18-Jake Perricellia[11]

