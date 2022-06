Dalman Drives to Victory at Hartford

HARTFORD, Mich. (June 23, 2022) — Gregg Dalman won the Great Lakes Super Sprints feature Friday night at Hartford Motor Speedway. Dalman took the lead from Dustin Daggett with six laps to go and drove to victory. Daggett, Ryan Ruhl, Max Stambaugh, and Danny Sams III rounded out the top five.

Great Lakes Super Sprints

Hartford Motor Speedway

Hartford, Michigan

Friday, June 23, 2022

Qualifying

1. 24D-Danny Sams III, 14.980[6]

2. 27-Brad Lamberson, 15.118[14]

3. 19M-Brett Mann, 15.202[9]

4. 7C-Phil Gressman, 15.212[7]

5. 87-Logan Easterday, 15.239[2]

6. 85-Dustin Daggett, 15.245[18]

7. 01-Ryan Ruhl, 15.258[4]

8. 49T-Gregg Dalman, 15.398[13]

9. 71H-Max Stambaugh, 15.424[11]

10. 70-Eli Lakin, 15.491[8]

11. 13-Andy Teunessen, 15.599[16]

12. 86-Keith Sheffer Jr, 15.853[17]

13. 10J-Chris Jones, 15.958[5]

14. 19-Jett Mann, 16.020[20]

15. 20A-Andy Chehowski, 16.085[10]

16. 1-Levi Poortenga, 16.116[12]

17. 31-Joe Harden, 16.141[22]

18. 3A-Mike Astrauskas, 16.907[3]

19. 11-Joe Conway, 17.140[19]

20. 75-Micheal Summers, 17.781[15]

DNS: 21-Linden Jones, 17.781

DNS: 10S-Jay Steinebach, 17.781

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 24D-Danny Sams III[4]

2. 01-Ryan Ruhl[2]

3. 7C-Phil Gressman[3]

4. 70-Eli Lakin[1]

5. 1-Levi Poortenga[6]

6. 31-Joe Harden[8]

7. 10J-Chris Jones[5]

8. 75-Micheal Summers[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 49T-Gregg Dalman[2]

2. 27-Brad Lamberson[4]

3. 13-Andy Teunessen[1]

4. 87-Logan Easterday[3]

5. 19-Jett Mann[5]

6. 3A-Mike Astrauskas[6]

DNS: 21-Linden Jones

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 71H-Max Stambaugh[2]

2. 85-Dustin Daggett[3]

3. 86-Keith Sheffer Jr[1]

4. 19M-Brett Mann[4]

5. 10S-Jay Steinebach[7]

6. 20A-Andy Chehowski[5]

7. 11-Joe Conway[6]

A-Main (25 Laps)

1. 49T-Gregg Dalman[5]

2. 85-Dustin Daggett[3]

3. 01-Ryan Ruhl[6]

4. 71H-Max Stambaugh[2]

5. 24D-Danny Sams III[1]

6. 10S-Jay Steinebach[15]

7. 7C-Phil Gressman[7]

8. 86-Keith Sheffer Jr[9]

9. 21-Linden Jones[19]

10. 87-Logan Easterday[11]

11. 13-Andy Teunessen[8]

12. 27-Brad Lamberson[4]

13. 3A-Mike Astrauskas[16]

14. 20A-Andy Chehowski[17]

15. 11-Joe Conway[20]

16. 1-Levi Poortenga[13]

17. 19M-Brett Mann[12]

18. 75-Micheal Summers[21]

19. 19-Jett Mann[14]

20. 70-Eli Lakin[10]

21. 31-Joe Harden[22]

DNS: 10J-Chris Jones