KTJ Wins MSCS Feature at Haubstadt

HAUBSTAUDT, Ind. (June 25, 2022) — Kevin Thomas Jr. won the Midwest Sprint Car Series feature Saturday night at Tri-State Speedway. Jason McDougal, Chase Stockon, Kyle Cummins, and Carson Garrett rounded out the top five.

Midwest Sprint Car Series

Tri-State Speedway

Haubstadt, Indiana

Saturday, June 25, 2022

Feature:

1. Kevin Thomas Jr.

2. Jason McDougal

3. Chase Stockon

4. Kyle Cummins

5. Carson Garrett

6. Robert Ballou

7. Brady Short

8. Kendall Ruble

9. Donny Brackett

10. Ryan Bond

11. Dustin Beck

12. Collin Ambrose

13. Critter Malone

14. John Ivers

15. Dylan Moan

16. Allen Howard Jr.

17. Kent Schmidt

18. Sam Scott

19. Aric Gentry

20. Tayte Williamson