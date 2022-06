Taylor Wins the KO Klassic at Angell Park

SUN PRAIRIE, Wisc. (June 26, 2022) — Adam Taylor won the “KO Klassic” Saturday night at Angell Park Speedway. Brandon Waelti, Bill Balog, Todd Kluever, and Derek Doerr rounded out the top five.

Badger Midget Auto Racing Association

KO Klassic

Angell Park Speedway

Sun Prairie, Wisconsin

Saturday, June 26, 2022

Schoenfeld Headers Qualifying (100 Laps)

1. 57-Bill Balog, 15.584[17]

2. 53-Logan Seavey, 15.728[7]

3. 3B-Brandon Waelti, 15.979[36]

4. 38-Matt Rechek, 16.001[3]

5. 55-Todd Kluever, 16.035[32]

6. 11N-Nick Baran, 16.099[27]

7. 24M-Aaron Muhle, 16.127[4]

8. 11T-Tyler Baran, 16.166[33]

9. 5X-Adam Taylor, 16.172[6]

10. 57B-Jack Routson, 16.301[21]

11. 15Z-Jeff Zelinski, 16.307[16]

12. 19E-Daltyn England, 16.308[2]

13. 20D-Derek Doerr, 16.356[23]

14. 9S-Mike Stroik, 16.398[18]

15. 51-Zach Boden, 16.454[19]

16. 5K-Kevin Douglas, 16.489[26]

17. 15C-RJ Corson, 16.542[34]

18. 6B-Andy Baugh, 16.576[28]

19. 2-Kyle Stark, 16.640[12]

20. 77-Jack Vanderboom, 16.707[20]

21. 9K-Bryon Walters, 16.781[8]

22. 8-Jake Goeglein, 16.803[10]

23. 6-Jeremy Douglas, 16.803[14]

24. 98-Jordan Nelson, 16.824[31]

25. 40JR-Dave Collins Jr, 16.866[1]

26. 7-Brian Peterson, 16.908[22]

27. 29-Harrison Kleven, 17.089[24]

28. 28-Jim Fuerst, 17.150[30]

29. 31-Shay Sassano, 17.467[35]

30. 6P-Davey Ray, 17.482[9]

31. 45KW-Trey Weishoff, 17.561[15]

32. 56-Charles Rufi, 17.760[25]

33. 4-Brad Hensen, 17.768[11]

34. 59-Kyle Koch, 18.258[5]

35. 21K-Kurt Mayhew, 19.836[29]

36. 39-Dwight Stefan, 20.013[13]

Madison Extinguisher Service Non Qualifier #(10 Laps)

1. 28-Jim Fuerst[9]

2. 45KW-Trey Weishoff[6]

3. 4-Brad Hensen[4]

4. 56-Charles Rufi[5]

5. 31-Shay Sassano[8]

6. 39-Dwight Stefan[1]

7. 59-Kyle Koch[3]

8. 21K-Kurt Mayhew[2]

Auto Meter Heat Race #1 (10 Laps)

1. 51-Zach Boden[4]

2. 6B-Andy Baugh[3]

3. 3B-Brandon Waelti[8]

4. 11N-Nick Baran[7]

5. 5X-Adam Taylor[6]

6. 98-Jordan Nelson[1]

7. 19E-Daltyn England[5]

8. 9K-Bryon Walters[2]

9. 29-Harrison Kleven[9]

Behling Race Products Heat Race #3 (10 Laps)

1. 57-Bill Balog[8]

2. 57B-Jack Routson[5]

3. 2-Kyle Stark[2]

4. 5K-Kevin Douglas[3]

5. 20D-Derek Doerr[4]

6. 38-Matt Rechek[7]

7. 24M-Aaron Muhle[6]

8. 8-Jake Goeglein[1]

9. 40JR-Dave Collins Jr[9]

Simpson Race Products Heat Race #2 (10 Laps)

1. 15Z-Jeff Zelinski[5]

2. 55-Todd Kluever[7]

3. 11T-Tyler Baran[6]

4. 6-Jeremy Douglas[1]

5. 15C-RJ Corson[3]

6. 9S-Mike Stroik[4]

7. 7-Brian Peterson[9]

8. 77-Jack Vanderboom[2]

High Performance Lubricants B-Main (12 Laps)

1. 24M-Aaron Muhle[4]

2. 38-Matt Rechek[1]

3. 9S-Mike Stroik[2]

4. 7-Brian Peterson[5]

5. 9K-Bryon Walters[9]

6. 77-Jack Vanderboom[8]

7. 8-Jake Goeglein[7]

8. 40JR-Dave Collins Jr[10]

9. 28-Jim Fuerst[13]

10. 21K-Kurt Mayhew[19]

11. 29-Harrison Kleven[12]

12. 56-Charles Rufi[16]

13. 45KW-Trey Weishoff[14]

14. 4-Brad Hensen[15]

15. 53-Logan Seavey[11]

16. 98-Jordan Nelson[3]

17. 19E-Daltyn England[6]

18. 59-Kyle Koch[18]

19. 39-Dwight Stefan[17]

Advance Fastening Supply A-Main (25 Laps)

1. 5X-Adam Taylor[5]

2. 3B-Brandon Waelti[9]

3. 57-Bill Balog[10]

4. 55-Todd Kluever[8]

5. 20D-Derek Doerr[2]

6. 15Z-Jeff Zelinski[3]

7. 15C-RJ Corson[12]

8. 11T-Tyler Baran[6]

9. 51-Zach Boden[1]

10. 5K-Kevin Douglas[11]

11. 38-Matt Rechek[17]

12. 2-Kyle Stark[14]

13. 6-Jeremy Douglas[15]

14. 7-Brian Peterson[19]

15. 24M-Aaron Muhle[16]

16. 77-Jack Vanderboom[21]

17. 9S-Mike Stroik[18]

18. 8-Jake Goeglein[22]

19. 11N-Nick Baran[7]

20. 6B-Andy Baugh[13]

21. 9K-Bryon Walters[20]

22. (DQ) 57B-Jack Routson[4]