Lee Jacobs Picks up FAST Victory at Atomic Speedway

CHILLICOTHE, Ohio (June 29, 2022) — Lee Jacobs won the FAST 410 Sprint Car Series feature Wednesday night at Atomic Speedway during the “Night the Stars Come Out”. Cale Thomas, Nate Dussel, Bryan Knuckles from 16th starting spot, and Ricky Peterson rounded out the top five.

The Night the Stars Come Out

FAST 410 Sprint Car Series

Atomic Speedway

Chillicothe, Ohio

Wednesday, June 29, 2022

Qualifying

1. 5M-Max Stambaugh, 12.142

2. 22B-Ryan Broughton, 12.646

3. 22-Cole Duncan, 12.769

4. 14-Sean Rayhall, 12.787

5. A79-Brandon Wimmer, 12.795

6. 4-Danny Smith, 13.560

7. 4X-Cale Stinson, 14.027

8. 5-Ben Webb, 14.525

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 23JR-Jack Sodeman Jr[2]

2. 9-Ricky Peterson[1]

3. 101-Lachlan McHugh[3]

4. 19-Trey Jacobs[6]

5. 91-Cale Thomas[4]

6. 59-Bryan Knuckles[5]

7. 1B-Keith Baxter[8]

8. 15-Mitch Harble[7]

9. 28-Gray Leadbetter[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 5M-Max Stambaugh[2]

2. 22B-Ryan Broughton[3]

3. A79-Brandon Wimmer[5]

4. 22-Cole Duncan[4]

5. 14-Sean Rayhall[1]

6. 5-Ben Webb[8]

7. 4X-Cale Stinson[6]

8. 4-Danny Smith[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 1-Nate Dussel[2]

2. 81-Lee Jacobs[4]

3. 9G-Ryan Myers[1]

4. 83X-Nate Reeser[3]

5. 2-Nathan Skaggs[5]

6. 08-Brandon Conkel[6]

7. 10-Justin Adams[7]

8. 24-Lee Haskins[8]

A-Main (30 Laps)

1. 81-Lee Jacobs[2]

2. 91-Cale Thomas[3]

3. 1-Nate Dussel[4]

4. 59-Bryan Knuckles[16]

5. 9-Ricky Peterson[7]

6. 9G-Ryan Myers[11]

7. 83X-Nate Reeser[13]

8. 14-Sean Rayhall[14]

9. 08-Brandon Conkel[18]

10. 4-Danny Smith[23]

11. 24-Lee Haskins[24]

12. 22-Cole Duncan[1]

13. 28-Gray Leadbetter[25]

14. 10-Justin Adams[21]

15. A79-Brandon Wimmer[10]

16. 15-Mitch Harble[22]

17. 1B-Keith Baxter[19]

18. 101-Lachlan McHugh[9]

19. 22B-Ryan Broughton[8]

20. 23JR-Jack Sodeman Jr[5]

21. 19-Trey Jacobs[12]

22. 2-Nathan Skaggs[15]

23. 5-Ben Webb[17]

24. 4X-Cale Stinson[20]

25. 5M-Max Stambaugh[6]