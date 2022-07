Malcuit Wins OVSCA Feature at Wayne County

ORRVILLE, Ohio (July 9, 2022) — Henry Malcuit won the Ohio Valley Sprint Car Association feature Saturday night at Wayne County Speedway. Malcuit slipped by Zeth Sabo in the closing laps for the victory. Sabo held on for second with Andrew Palker, Cody Bova, and Jake Hesson rounding out the top five.

Ohio Valley Sprint Car Association

Wayne County Speedway

Orrville, Ohio

Saturday, July 9, 2022

SCS Gears Heat Race #1:

1. Henry Malcuit

2. Andrew Palker

3. Zeth Sabo

4. Jake Hesson

5. Jamie Myers

6. Jason Dolick

7. Jonah Aumend

8. Brayton Phillips

DMI Bulldog Rear Ends Heat Race #2:

1. Tyler Street

2. Danny Mumaw

3. Jordan Ryan

4. Daniel Burkhart

5. Nick Patterson

6. Dave Dickson

7. Cody Bova

8. Nate Reeser

Dave Poskie Performance Parts Heat #3:

1. Trey Jacobs

2. Danny Smith

3. Zach Ames

4. Bryan Nuckles

5. Joe Adjorian

6. Wyatt Zimmerman

7. Anthony Gaskins

8. Chris Myers

Hooiser Tire Ohio Valley Feature:

1. Henry Malcuit

2. Zeth Sabo

3. Andrew Palker

4. Cody Bova

5. Jake Hesson

6. Danny Smith

7. Bryan Nuckles

8. Jason Dolick

9. Chris Myers

10. Nate Reeser

11. Danny Mumaw

12. Dave Dickson

13. Nick Patterson

14. Anthony Gaskins

15. Daniel Burkhart

16. Jordan Ryan

17. Joe Adjorian

18. Brayton Phillips

19. Wyatt Zimmerman

20. Jonah Aumend

21. Zach Ames

22. Trey Jacobs

23. Tyler Street

KSE Racing Products Hard Charger: Nate Reeser (+10)