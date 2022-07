Ensign Wins at Putnamville

PUTNAMVILLE, Ind. (July 16, 2022) — Geoff Ensign won the non-wing sprint car feature Saturday at Lincoln Park Speedway. Jadon Rogers, Brian Hayden, Sterling Cling, and Tye Mihocko rounded out the top five.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday, July 16, 2022

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 04-AJ Hopkins[4]

2. 22-Brandon Spencer[1]

3. 2H-Brian Hayden[2]

4. 10G-Gabriel Gilbert[5]

5. 38P-Seth Parker[3]

6. 77FR-Ryan Thomas[6]

7. 11-Nevil Algie[7]

8. 55-Josh Hodge[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 14-Jadon Rogers[3]

2. 57-Cole Bodine[1]

3. 5M-Matthew McDonald[4]

4. 9Z-Zack Pretorius[2]

5. 32-Garrett Aitken[6]

6. 4R-John Sluss[5]

7. 97-Austin Nigh[7]

8. 7C-Brady Click[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 44-Geoff Ensign[1]

2. 53-Brayden Fox[2]

3. 24P-Tye Mihocko[5]

4. 34-Brent Beauchamp[4]

5. 11H-Jack Hoyer[3]

6. 16B-Harley Burns[6]

7. 5-Jesse Vermillion[7]

8. 83-Carl Rhuebottom[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 34C-Sterling Cling[1]

2. 16K-Koby Barksdale[4]

3. 73-Blake Vermillion[7]

4. 7-Travis Thompson[3]

5. 8-Broc Hunnell[2]

6. I1-Ivan Glotzbach[5]

7. 20D-Chad Davenport[6]

8. 88-Will Barnett[8]

B-Main (12 Laps)

1. 16B-Harley Burns[7]

2. 38P-Seth Parker[1]

3. 5-Jesse Vermillion[11]

4. 11H-Jack Hoyer[3]

5. 32-Garrett Aitken[2]

6. 77FR-Ryan Thomas[5]

7. 97-Austin Nigh[10]

8. 55-Josh Hodge[13]

9. 8-Broc Hunnell[4]

10. 83-Carl Rhuebottom[15]

11. 7C-Brady Click[14]

12. 11-Nevil Algie[9]

13. 88-Will Barnett[16]

14. 4R-John Sluss[6]

15. I1-Ivan Glotzbach[8]

16. 20D-Chad Davenport[12]

A-Main (25 Laps)

1. 44-Geoff Ensign[4]

2. 14-Jadon Rogers[5]

3. 2H-Brian Hayden[9]

4. 34C-Sterling Cling[3]

5. 24P-Tye Mihocko[11]

6. 04-AJ Hopkins[6]

7. 34-Brent Beauchamp[15]

8. 57-Cole Bodine[1]

9. 53-Brayden Fox[7]

10. 9Z-Zack Pretorius[14]

11. 5M-Matthew McDonald[10]

12. 38P-Seth Parker[18]

13. 73-Blake Vermillion[12]

14. 16B-Harley Burns[17]

15. 5-Jesse Vermillion[19]

16. 10G-Gabriel Gilbert[13]

17. 7-Travis Thompson[16]

18. 11H-Jack Hoyer[20]

19. 16K-Koby Barksdale[8]

20. 22-Brandon Spencer[2]