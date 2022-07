Swanson and Clark Win at Paragon

PARAGON, Ind. (July 16, 2022) — Jake Swanson won the non-wing sprint car feature Saturday at Paragon Speedway. Aric Gentry, Andrew Prather, Parker Fredrickson, and Kyle Shipley rounded out the top five. Michael Clark won the steel block sprint car feature.

Paragon Speedway

Paragon, Indiana

Saturday, July 16, 2022

Non-Wing 410 Sprint Cars

Qualifying (3 Laps)

1. 10-Aric Gentry, 16.408[1]

2. 5T-Jake Swanson, 16.434[7]

3. 57-Andrew Prather, 16.453[8]

4. 18C-Cindy Chambers, 16.519[4]

5. 22-Colin Parker, 16.655[6]

6. 71B-Braxton Cummings, 16.898[2]

DNS: 67L-Josh Lane, 16.898

DNS: 17A-David Truax, 16.898

Qualifying 2 (3 Laps)

1. 17GP-Kyle Shipley, 15.225[2]

2. 76-JJ Hughes, 15.316[5]

3. 34F-Parker Frederickson, 15.520[1]

4. 66-Shane Cockrum, 15.580[6]

5. 7S-Sam Scott, 15.768[7]

6. 26-Jake Scott, 15.855[3]

7. 16-Jackson Slone, 15.882[4]

Qualifying 3 (3 Laps)

1. 6-Chris Phillips, 15.715[7]

2. 27*-Cody Trammell, 15.757[4]

3. 51-Scott Hampton, 15.917[1]

4. 4U-Allen Howard Jr, 16.326[6]

5. 27-Matt Brannin, 16.495[3]

6. 23-Chris Robling, 16.918[2]

7. 44-David Hair, 17.107[5]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 5T-Jake Swanson[2]

2. 10-Aric Gentry[1]

3. 57-Andrew Prather[3]

4. 71B-Braxton Cummings[6]

5. 22-Colin Parker[5]

6. 18C-Cindy Chambers[4]

7. 67L-Josh Lane[7]

8. 17A-David Truax[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 76-JJ Hughes[2]

2. 17GP-Kyle Shipley[1]

3. 34F-Parker Frederickson[3]

4. 66-Shane Cockrum[4]

5. 26-Jake Scott[6]

6. 16-Jackson Slone[7]

7. 7S-Sam Scott[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 27*-Cody Trammell[2]

2. 6-Chris Phillips[1]

3. 51-Scott Hampton[3]

4. 4U-Allen Howard Jr[4]

5. 44-David Hair[7]

6. 27-Matt Brannin[5]

7. 23-Chris Robling[6]

A-Main (68 Laps)

1. 5T-Jake Swanson[1]

2. 10-Aric Gentry[4]

3. 57-Andrew Prather[7]

4. 34F-Parker Frederickson[8]

5. 17GP-Kyle Shipley[5]

6. 76-JJ Hughes[2]

7. 26-Jake Scott[14]

8. 4U-Allen Howard Jr[12]

9. 6-Chris Phillips[6]

10. 7S-Sam Scott[20]

11. 18C-Cindy Chambers[16]

12. 67L-Josh Lane[19]

13. 22-Colin Parker[13]

14. 16-Jackson Slone[17]

15. 66-Shane Cockrum[11]

16. 23-Chris Robling[21]

17. 27*-Cody Trammell[3]

18. 71B-Braxton Cummings[10]

19. 27-Matt Brannin[18]

20. 51-Scott Hampton[9]

21. 17A-David Truax[22]

22. 44-David Hair[15]

Steel Block Sprints

Qualifying (3 Laps)

1. 8-Michael Clark, 16.654[4]

2. 23S-Sam Scott, 16.787[1]

3. 87-Tony Helton, 16.834[3]

4. 79-Kevian Clodfelter, 17.527[7]

5. 20-Chad Freeman, 17.649[6]

6. 1-John Johnson, 18.350[5]

7. 21S-Bryar Schroeter, 18.381[2]

Qualifying 2 (3 Laps)

1. 51-Steve Hair[7]

2. 17C-Steven Hobbs[2]

3. 77-Dave Peperak[4]

4. 98-Billy Winsemann[1]

5. 31-Dan Ingram[5]

6. 76-Jimmy Coogan[3]

DNS: 37-Dave Gross

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 8-Michael Clark[1]

2. 87-Tony Helton[3]

3. 20-Chad Freeman[5]

4. 21S-Bryar Schroeter[7]

5. 79-Kevian Clodfelter[4]

6. 1-John Johnson[6]

7. 23S-Sam Scott[2]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 77-Dave Peperak[3]

2. 51-Steve Hair[1]

3. 98-Billy Winsemann[4]

4. 31-Dan Ingram[5]

5. 17C-Steven Hobbs[2]

6. 37-Dave Gross[7]

7. 76-Jimmy Coogan[6]

A-Main (20 Laps)

1. 8-Michael Clark[1]

2. 51-Steve Hair[4]

3. 87-Tony Helton[3]

4. 23S-Sam Scott[13]

5. 77-Dave Peperak[2]

6. 37-Dave Gross[12]

7. 1-John Johnson[11]

8. 17C-Steven Hobbs[10]

9. 31-Dan Ingram[8]

10. 79-Kevian Clodfelter[9]

11. 98-Billy Winsemann[6]

12. 20-Chad Freeman[5]

13. 21S-Bryar Schroeter[7]

14. 76-Jimmy Coogan[14]