Ryan Timms Scores Feature Victory at Huset’s

From Inside Line Promotions

BRANDON, S.D. (July 31, 2022) — Ryan Timms, Colby Klaassen and Koby Werkmeister produced impressive triumphs on Sunday at Huset’s Speedway, which hosted Heiman Fire Equipment Night.

Timms led the final nine laps of the 25-lap Casey’s 410 Sprint Cars presented by Big Frig main event for his third feature win of the season at the track – the most for any driver in the division this season.

The margin of victory was only 0.441 seconds over championship points leader Matt Juhl, who led the first 16 laps before finishing with a runner-up result. Kaleb Johnson placed third with Mark Dobmeier ending fourth and Austin McCarl fifth.

Justin Henderson set quick time during qualifying to kick off the action before Johnson, Dobmeier and Timms recorded heat race wins.

Klaassen garnered his second Nordstrom’s Automotive Late Model Street Stocks triumph of the season, leading all 18 laps to win by 0.834 seconds.

Matt Steuerwald posted a second-place result with JJ Zebell finishing third, Cory Yeigh fourth and Shaun Taylor fifth.

The heat races were won by Zebell, Klaassen and Taylor.

Werkmeister put on an impressive performance to charge from 11th to score the trip into the Winner’s Circle during the 20-lap Wyffels Hybrids RaceSaver Sprint Car Series A Main.

Jared Jansen passed Blaine Stengenga, who led the first dozen laps, on Lap 13 before Werkmeister took over the top spot on Lap 15. Jansen held off 12 th-starting Jacob Hughes during the second-place effort. John Lambertz rallied from 15th to fourth and Lee Goos Jr. rounded out the top five.

Jansen, Stengenga and Tim Rustad were the heat race winners.

Huset’s Speedway will be dormant until Aug. 28 when the track hosts Royal River Casino Night featuring Casey’s 410 Sprint Cars presented by Big Frig, the Wyffels Hybrids RaceSaver Sprint Car Series and the Nordstrom’s Automotive Late Model Street Stocks.

Huset’s Speedway

Brandon, South Dakota

Sunday, July 31, 2022

Casey’s 410 Sprint Cars presented by Big Frig

Nordica Warehouses Qualifying

1. 7-Justin Henderson, 10.969 (1)

2. 16-Brooke Tatnell, 11.000 (15)

3. 09-Matt Juhl, 11.039 (18)

4. 81-Jack Dover, 11.041 (24)

5. 45-Rusty Hickman, 11.060 (19)

6. 5T-Ryan Timms, 11.069 (22)

7. 22K-Kaleb Johnson, 11.073 (3)

8. 11M-Brendan Mullen, 11.107 (2)

9. 21K-Thomas Kennedy, 11.201 (20)

10. 24T-Christopher Thram, 11.223 (4)

11. 13-Mark Dobmeier, 11.248 (23)

12. 35-Skylar Prochaska, 11.276 (10)

13. 22-Riley Goodno, 11.315 (13)

14. 88-Austin McCarl, 11.357 (11)

15. 51A-Elliot Amdahl, 11.368 (5)

16. ACE-Ian Madsen, 11.408 (9)

17. 47-Brant O’Banion, 11.461 (8)

18. 14-Jody Rosenboom, 11.545 (12)

19. 4-Cody Hansen, 11.708 (14)

20. 05-Colin Smith, 11.737 (17)

21. 101-Chuck McGillivray, 11.772 (21)

22. 5-Gage Pulkrabek, 11.903 (16)

23. 105-Cody Ihlen, 12.019 (6)

24. 17V-Casey Abbas, 12.378 (7).

Fatheadz Eyewear Heat Race #1 (10 Laps)

1. 22K-Kaleb Johnson (2)

2. 7-Justin Henderson (4)

3. 81-Jack Dover (3)

4. 22-Riley Goodno (5)

5. 24T-Christopher Thram (1)

6. 4-Cody Hansen (7)

7. 5-Gage Pulkrabek (8)

DNS: ACE-Ian Madsen.

KND Safety Heat Race #2 (10 Laps)

1. 13-Mark Dobmeier (1)

2. 16-Brooke Tatnell (4)

3. 88-Austin McCarl (5)

4. 11M-Brendan Mullen (2)

5. 47-Brant O’Banion (6)

6. 05-Colin Smith (7)

7. 105-Cody Ihlen (8)

8. 45-Rusty Hickman (3).

Smith TI Heat Race #3 (10 Laps)

1. 5T-Ryan Timms (3)

2. 21K-Thomas Kennedy (2)

3. 51A-Elliot Amdahl (5)

4. 09-Matt Juhl (4)

5. 101-Chuck McGillivray (7)

6. 14-Jody Rosenboom (6)

7. 17V-Casey Abbas (8)

8. 35-Skylar Prochaska (1).

A-Main (25 Laps)

1. 5T-Ryan Timms (2)

2. 09-Matt Juhl (1)

3. 22K-Kaleb Johnson (3)

4. 13-Mark Dobmeier (4)

5. 88-Austin McCarl (11)

6. 81-Jack Dover (5)

7. 16-Brooke Tatnell (6)

8. 7-Justin Henderson (7)

9. 22-Riley Goodno (13)

10. 21K-Thomas Kennedy (8)

11. 11M-Brendan Mullen (9)

12. 45-Rusty Hickman (21)

13. 47-Brant O’Banion (14)

14. 14-Jody Rosenboom (15)

15. 51A-Elliot Amdahl (12)

16. 24T-Christopher Thram (10)

17. 35-Skylar Prochaska (22)

18. 4-Cody Hansen (17)

19. 101-Chuck McGillivray (16)

20. 5-Gage Pulkrabek (19)

21. 105-Cody Ihlen (20)

22. 05-Colin Smith (18)

23. 17V-Casey Abbas (23)

DNS: ACE-Ian Madsen.

Nordstrom’s Automotive Late Model Street Stocks

Fastenal Heat Race #1 (8 Laps)

1. 29Z-JJ Zebell (1)

2. 3-Matt Steuerwald (2)

3. 64-Cory Yeigh (3)

4. 21-Ron Howe (4)

5. 71-Zach Olivier (6)

6. 33-Garet Deboer (7)

7. 14J-Jayke Glanzer (5).

Midwest Oil / VP Fuels Heat Race #2 (8 Laps)

1. 34K-Colby Klaassen (1)

2. 1X-Aaron Foote (2)

3. 18-Ivan Olivier (3)

4. 98-Dan Jensen (6)

5. 1M-Eric Moser (5)

6. 65J-Jeff Wittrock (4).

Midwest Oil / VP Fuels Heat Race #3 (8 Laps)

1. 71X-Shaun Taylor (2)

2. 40-Tim Dann (4)

3. 20K-Spenser Kalass (3)

4. 7K-Kinzer Glanzer (6)

5. 54-Dustin Gulbrandson (5)

6. (DQ) 211-Tyler Zebell (1).

A-Main (18 Laps)

1. 34K-Colby Klaassen (2)

2. 3-Matt Steuerwald (3)

3. 29Z-JJ Zebell (1)

4. 64-Cory Yeigh (6)

5. 71X-Shaun Taylor (5)

6. 71-Zach Olivier (13)

7. 98-Dan Jensen (11)

8. 18-Ivan Olivier (7)

9. 40-Tim Dann (10)

10. 14J-Jayke Glanzer (17)

11. 1M-Eric Moser (14)

12. 54-Dustin Gulbrandson (15)

13. 65J-Jeff Wittrock (16)

14. 7K-Kinzer Glanzer (12)

15. 211-Tyler Zebell (18)

16. 21-Ron Howe (9)

17. 20K-Spenser Kalass (8)

18. 33-Garet Deboer (19)

19. 1X-Aaron Foote (4).

Wyffels Hybrids RaceSaver Sprint Car Series

Gunderson Racing Heat Race #1 (8 Laps)

1. 81-Jared Jansen (2)

2. 6B-Bayley Ballenger (3)

3. 15V-Cole Vanderheiden (4)

4. 10-Trevor Serbus (5)

5. 2D-Dusty Ballenger (6)

6. 28-Nicholas Winter (1)

7. 18L-Logan Domagala (7).

Saldana Racing Products Heat Race #2 (8 Laps)

1. 96-Blaine Stegenga (1)

2. 17V-Casey Abbas (2)

3. 17-Lee Goos Jr (4)

4. 31-Koby Werkmeister (5)

5. 15-Jack Potter (6)

6. 62J-Jay Masur (7)

7. 35-Sam Henderson (3).

Vahlco Wheels Heat Race #3 (8 Laps)

1. F5-Tim Rustad (1)

2. 1K-Micah Slendy (2)

3. 23-Brandon Bosma (4)

4. 8-Jacob Hughes (5)

5. 12L-John Lambertz (3)

6. 4-Chad Frewaldt (6)

7. 28G-Gracyn Masur (7).

A-Main (20 Laps)

1. 31-Koby Werkmeister (11)

2. 81-Jared Jansen (3)

3. 8-Jacob Hughes (12)

4. 12L-John Lambertz (15)

5. 17-Lee Goos Jr (8)

6. 1K-Micah Slendy (5)

7. 15V-Cole Vanderheiden (7)

8. 15-Jack Potter (14)

9. 6B-Bayley Ballenger (6)

10. 2D-Dusty Ballenger (13)

11. 18L-Logan Domagala (18)

12. 23-Brandon Bosma (9)

13. F5-Tim Rustad (2)

14. 62J-Jay Masur (20)

15. 28-Nicholas Winter (16)

16. 28G-Gracyn Masur (21)

17. 96-Blaine Stegenga (1)

18. 17V-Casey Abbas (4)

19. 4-Chad Frewaldt (17)

20. 10-Trevor Serbus (10)

DNS: 35-Sam Henderson.