Gressman Climbs to Victory at Mt. Pleasant

MT. PLEASANT, Mich. (August 5, 2022) — Phil Gressman won the Great Lakes Super Sprints feature Friday at Mt. Pleasant Speedway. Gressman drove from the pole position for the victory over second starting Dustin Daggett. Max Stambaugh, Keith Sheffer Jr, and Brad Lamberson rounded out the top five.

Qualifying

1. 7C-Phil Gressman, 12.748[15]

2. 27-Brad Lamberson, 13.205[17]

3. 01-Ryan Ruhl, 13.212[21]

4. 22M-Dan McCarron, 13.366[1]

5. 71H-Max Stambaugh, 13.516[12]

6. 24D-Danny Sams III, 13.534[2]

7. 86-Keith Sheffer Jr, 13.588[16]

8. 49T-Gregg Dalman, 13.619[11]

9. 21-Linden Jones, 13.700[13]

10. 85-Dustin Daggett, 13.707[5]

11. 5E-Bobby Elliott, 13.715[8]

12. 88N-Frank Neill, 13.760[14]

13. 10S-Jay Steinebach, 13.788[19]

14. 89-Chris Pobanz, 13.965[9]

15. 70-Eli Lakin, 14.139[3]

16. 8-Justin Ward, 14.175[18]

17. 2-Tyler Bearden, 14.475[22]

18. 38-Max Frank, 14.498[6]

19. 20A-Andy Chehowski, 14.730[10]

20. 3A-Mike Astrauskas, 14.763[7]

21. 23-Ralph Brakenberry, 15.599[20]

22. 61-Steve Irwin, 15.600[4]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[1]

2. 7C-Phil Gressman[4]

3. 86-Keith Sheffer Jr[2]

4. 22M-Dan McCarron[3]

5. 10S-Jay Steinebach[5]

6. 8-Justin Ward[6]

7. 20A-Andy Chehowski[7]

8. 61-Steve Irwin[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 5E-Bobby Elliott[1]

2. 71H-Max Stambaugh[3]

3. 49T-Gregg Dalman[2]

4. 27-Brad Lamberson[4]

5. 2-Tyler Bearden[6]

6. 89-Chris Pobanz[5]

7. 3A-Mike Astrauskas[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 01-Ryan Ruhl[4]

2. 24D-Danny Sams III[3]

3. 88N-Frank Neill[1]

4. 21-Linden Jones[2]

5. 70-Eli Lakin[5]

6. 38-Max Frank[6]

DNS: 23-Ralph Brakenberry

A-Main (25 Laps)

1. 7C-Phil Gressman[1]

2. 85-Dustin Daggett[2]

3. 71H-Max Stambaugh[3]

4. 86-Keith Sheffer Jr[8]

5. 27-Brad Lamberson[7]

6. 5E-Bobby Elliott[5]

7. 22M-Dan McCarron[11]

8. 49T-Gregg Dalman[9]

9. 10S-Jay Steinebach[13]

10. 2-Tyler Bearden[14]

11. 88N-Frank Neill[10]

12. 24D-Danny Sams III[6]

13. 21-Linden Jones[12]

14. 61-Steve Irwin[22]

15. 3A-Mike Astrauskas[20]

16. 20A-Andy Chehowski[19]

17. 8-Justin Ward[16]

18. 38-Max Frank[18]

19. 89-Chris Pobanz[17]

20. 01-Ryan Ruhl[4]

21. 70-Eli Lakin[15]

DNS: 23-Ralph Brakenberry