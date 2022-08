Easterday Baskets First Career Sprint Car Feature Win at Butler

QUINCY, Mich. (August 6, 2022) — Logan Easterday scored his first career sprint car feature victory Saturday night at Butler Motor Speedway. Easterday held off Tylar Rankin for the victory. Josh Turner, Boston Mead, and Quentin Blonde rounded out the top five.

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, August 6, 2022

Qualifying (99 Laps)

1. 4-Josh Turner, 14.255[3]

2. 1A-Mark Aldrich, 14.346[7]

3. 19-Jett Mann, 14.462[2]

4. 87-Logan Easterday, 14.752[5]

5. 37ND-Noah Dunlap, 14.911[1]

6. 27QB-Quentin Blonde, 14.934[6]

7. 20A-Andy Chehowski, 15.700[4]

8. 3-Kyle Locke, 15.754[9]

9. 54-Joel Hummel, 16.378[8]

10. 2K-Mike Kane, 16.378[10]

Qualifying 2 (99 Laps)

1. 16C-Tylar Rankin, 15.013[8]

2. 42-Boston Mead, 15.019[6]

3. 7-Alex Aldrich, 15.241[1]

4. 24T-Mike Schumacher, 15.464[4]

5. 27K-Zac Broughman, 15.544[9]

6. 10J-Chris Jones, 15.923[7]

7. 17S-Shelby Yeaples, 16.488[3]

8. 55-Matt Cogley, 16.578[2]

9. 15-Darel Woolsey, 17.159[10]

10. 27-Trey McGranahan, 19.532[5]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1A-Mark Aldrich[2]

2. 87-Logan Easterday[4]

3. 19-Jett Mann[1]

4. 4-Josh Turner[3]

5. 27QB-Quentin Blonde[6]

6. 37ND-Noah Dunlap[5]

7. 2K-Mike Kane[10]

8. 20A-Andy Chehowski[7]

9. 54-Joel Hummel[9]

DNS: 3-Kyle Locke

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 42-Boston Mead[2]

2. 16C-Tylar Rankin[3]

3. 27K-Zac Broughman[5]

4. 10J-Chris Jones[6]

5. 24T-Mike Schumacher[4]

6. 7-Alex Aldrich[1]

7. 55-Matt Cogley[8]

8. 17S-Shelby Yeaples[7]

9. 27-Trey McGranahan[9]

DNS: 15-Darel Woolsey

A-Main (25 Laps)

1. 87-Logan Easterday[1]

2. 16C-Tylar Rankin[4]

3. 4-Josh Turner[7]

4. 42-Boston Mead[2]

5. 27QB-Quentin Blonde[9]

6. 1A-Mark Aldrich[3]

7. 10J-Chris Jones[8]

8. 7-Alex Aldrich[12]

9. 27K-Zac Broughman[6]

10. 27-Trey McGranahan[18]

11. 37ND-Noah Dunlap[11]

12. 20A-Andy Chehowski[15]

13. 24T-Mike Schumacher[10]

14. 55-Matt Cogley[14]

15. 19-Jett Mann[5]

16. 17S-Shelby Yeaples[16]

17. 2K-Mike Kane[13]

18. 54-Joel Hummel[17]

19. 3-Kyle Locke[19]

DNS: 15-Darel Woolsey