McIntyre Wins at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (August 6, 2022) — Gerard McIntyre won the sprint car feature Saturday night at Port Royal Speedway. Jeff Halligan, Blane Heimbach, Danny Dietrich, Michael Walter II, and Mike Wagner rounded out the top five. Rain was victorious for the PA Sprint Series 305 sprint cars as their feature will be made up on August 20th.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, August 6, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 33-Gerard McIntyre

2. 45-Jeff Halligan

3. 12-Blane Heimbach

4. 48-Danny Dietrich

5. 33W-Michael Walter II

6. 55-Mike Wagner

7. 29-Dan Shetler

8. 69K-Kassidy Kreitz

9. 5W-Lucas Wolfe

10. 35-Jason Shultz

11. 67-Justin Whittal

12. 14T-Tyler Walton

13. 77L-Derek Locke

14. 9-Ryan Linder

15. 8S-Trenton Sheaffer

16. 11A-Austin Bishop

17. 98-Tyler Bear

18. 36*-Devin Brenneman

19. 19T-Tyler Reeser

20. 1-Logan Wagner

21. 47K-Kody Lehman

22. 17B-Steve Buckwalter

23. 33H-Derek Hauck

24. 23-Devon Borden