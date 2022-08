Wheeler Wins Opening Night of ISCS Week of Speed at Coos Bay

COOS BAY, Or. (August 15, 2022) — Jake Wheeler won the opening night of the “ISCS Week of Speed” Monday with the Interstate Sprint Car Series at Coos Bay Speedway. Shane Forte, Austin Sause, Luke Didiuk, and Ryan Hirschbock rounded out the top five.

ISCS Week of Speed

Interstate Sprint Car Series

Coos Bay Speedway

Coos Bay, Oregon

Monday, August 15, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 22J-Jesson Jacobson[2]

2. 21-Johnny Burke[4]

3. 4-Luke Didiuk[5]

4. 21Z-Keira Zylstra[3]

5. 34-TJ Richman[1]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2-Cory Swatzina[1]

2. 07-Austin Sause[2]

3. 26F-Shane Forte[3]

4. 10D-Dana Glenn[5]

5. 7N-Jake Wheeler[6]

6. 7O-Axel Oudman[4]

A-Main (25 Laps)

1. 7N-Jake Wheeler[2]

2. 26F-Shane Forte[5]

3. 07-Austin Sause[8]

4. 4-Luke Didiuk[4]

5. 78-Ryan Hirschbock[13]

6. 22J-Jesson Jacobson[6]

7. 21Z-Keira Zylstra[9]

8. 32T-Gary Treadway[12]

9. 34-TJ Richman[11]

10. 7O-Axel Oudman[10]

11. 2-Cory Swatzina[1]

12. 10D-Dana Glenn[3]

13. 21-Johnny Burke[7]