Shetler Wins at Lernerville

SARVER, Penn. (August 19, 2022) — Dan Shetler won the sprint car feature Friday at Lernerville Speedway. Brandon Matus, Brandon Spithaler, Darin Gallagher, and Danny Kuriger rounded out the top five.

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, August 19, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 29-Dan Shetler

2. 13-Brandon Matus

3. 22-Brandon Spithaler

4. 12-Darin Gallagher

5. 08-Danny Kuriger

6. 2-A.J. Flick

7. 35W-Jeremy Weaver

8. 11-Carl Bowser

9. 20B-Cody Bova

10. 79W-Will Fleming

11. 22R-Ryan Fredericks

12. 44-Pete Landram

13. 33-Brent Matus

14. 4J-John Mollick

15. 23JR-Jack Sodeman Jr

16. 4K-William Kiley.