Stambaugh Extends GLSS Point Lead with Victory at Butler

QUINCY, Mich. (August 20, 2022) — Max Stambaugh picked up the feature victory with the Great Lakes Super Sprints Saturday night at Butler Motor Speedway. Stambaugh held off a final lap surge by Tylar Rankin to pick up his fourth victory of the 2022 season.

Rankin, Danny Sams III, Phil Gressman, and Dustin Daggett rounded out the top five.

The victory also allowed Stambaugh to extend his point lead to 34 markers in the tight GLSS point race over Dustin Daggett.

Great Lakes Super Sprints

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, August 20, 2022

Qualifying

1. 87-Logan Easterday, 13.594[14]

2. 27-Brad Lamberson, 13.725[17]

3. 7C-Phil Gressman, 13.836[15]

4. X-Mike Keegan, 13.874[16]

5. 01-Ryan Ruhl, 13.998[19]

6. 85-Dustin Daggett, 14.053[11]

7. 24D-Danny Sams III, 14.059[8]

8. 71H-Max Stambaugh, 14.151[21]

9. 10-Jason Blonde, 14.200[4]

10. 86-Keith Sheffer Jr, 14.227[13]

11. 16C-Tylar Rankin, 14.292[3]

12. 49T-Gregg Dalman, 14.358[7]

13. 16B-Zane Devault, 14.649[2]

14. 55-Matt Cogley, 14.851[10]

15. 20A-Andy Chehowski, 14.855[5]

16. 70-Eli Lakin, 14.915[9]

17. 88N-Frank Neill, 14.916[6]

18. 31-Mike Astrauskas, 15.060[18]

19. 2-Tyler Bearden, 15.314[12]

20. 17S-Shelby Yeaples, 15.680[20]

DNS: 07-Shane Simmons, 15.680

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 24D-Danny Sams III[2]

2. 86-Keith Sheffer Jr[1]

3. 87-Logan Easterday[4]

4. X-Mike Keegan[3]

5. 16B-Zane Devault[5]

6. 70-Eli Lakin[6]

7. 2-Tyler Bearden[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 71H-Max Stambaugh[2]

2. 16C-Tylar Rankin[1]

3. 27-Brad Lamberson[4]

4. 88N-Frank Neill[6]

5. 55-Matt Cogley[5]

6. 01-Ryan Ruhl[3]

7. 17S-Shelby Yeaples[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 49T-Gregg Dalman[1]

2. 7C-Phil Gressman[4]

3. 85-Dustin Daggett[3]

4. 10-Jason Blonde[2]

5. 20A-Andy Chehowski[5]

6. 31-Mike Astrauskas[6]

DNS: 07-Shane Simmons

A-Main (25 Laps)

1. 71H-Max Stambaugh[2]

2. 16C-Tylar Rankin[6]

3. 24D-Danny Sams III[3]

4. 7C-Phil Gressman[5]

5. 85-Dustin Daggett[9]

6. 86-Keith Sheffer Jr[4]

7. 27-Brad Lamberson[8]

8. 49T-Gregg Dalman[1]

9. 01-Ryan Ruhl[17]

10. 87-Logan Easterday[7]

11. 20A-Andy Chehowski[15]

12. 88N-Frank Neill[11]

13. 55-Matt Cogley[14]

14. 70-Eli Lakin[16]

15. 2-Tyler Bearden[19]

16. 31-Mike Astrauskas[18]

17. X-Mike Keegan[10]

18. 10-Jason Blonde[12]

19. 16B-Zane Devault[13]

DNS: 17S-Shelby Yeaples

DNS: 07-Shane Simmons