Cole Macedo Wins at Wayne County

ORRVILLE, Ohio (August 27, 2022) — Cole Macedo won the sprint car feature Saturday at Wayne County Speedway. The victory was Macedo’s 10th of the 2022 campaign. Trey Jacobs, Ricky Peterson, Tyler Street, and Danny Mumaw rounded out the top five.

Wayne County Speedway

Orrville, Ohio

Saturday, August 27, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 18-Cole Macedo

2. 3J-Trey Jacobs

3. 9-Ricky Peterson

4. 4* Tyler Street

5. 16-Danny Mumaw

6. OOH-Jake Hesson

7. 1MC-Wayne McPeek

8. 11G-Luke Griffith

9. 7N-Darin Naida

10. D12-Jason Dolick

11. 38K-Chris Myers

12. 20-Danial Burkhart

13. 70-Henry Malcuit

14. 6J-Jonah Aumend

15. 14Z-Wyatt Zimmerman

16. OOA-Anthony Gaskins

17. 2-Joe Adorjan

18. 8-Olivia Shelbo

19. 11-Shawn Hubler