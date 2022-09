Golobic Opens Gold Cup Weekend With Sprint Car Challenge Tour Victory

CHICO, Calif. (September 6, 2022) — Shane Golobic won the Sprint Car Challenge Series portion of the Gold Cup Race of Champions Wednesday night at Silver Dollar Speedway. After recovering from a spin, Kyle Larson charged from the back of the field to finish in the second spot. Max Mittry, Tanner Carrick, and Chance Grasty rounded out the top five.

Shawn Jones won the Hunt Magnetos Wingless Tour main event.

Gold Cup Race of Champions – Night #1

Silver Dollar Speedway

Chico, California

Wednesday, September 7, 2022

Sprint Car Challenge Tour

Qualifying Flight A

1. 1-Chance Grasty, 12.522[3]

2. 38B-Blake Carrick, 12.553[5]

3. 17W-Shane Golobic, 12.566[4]

4. 9L-Luke Hayes, 12.606[6]

5. 83SA-Isaiah Vasquez, 12.634[7]

6. 94X-Steel Powell, 12.730[8]

7. 42X-Tim Kaeding, 12.757[2]

8. 33H-Eric Humphries, 12.897[1]

Qualifying Flight B

1. 5V-Landon Brooks, 12.348[6]

2. X1-Michael Faccinto, 12.402[3]

3. 7C-Kaleb Montgomery, 12.572[8]

4. 28-Chase Johnson, 12.698[7]

5. 21-Shane Hopkins, 12.704[1]

6. 77-Ryan Lippincott, 12.779[4]

7. 5-Kenny Wanderstadt, 12.872[5]

Qualifying Flight C

1. 57-Kyle Larson, 12.272[7]

2. 83T-Tanner Carrick, 12.299[2]

3. 2XM-Max Mittry, 12.411[3]

4. 14W-Ryan Robinson, 12.446[6]

5. 83V-Sean Becker, 12.490[5]

6. 15-Cody Key, 12.551[1]

7. 21X-Gauge Garcia, 12.596[4]

8. 4SA-Justin Sanders, 12.596[8]

Qualifying FLight D

1. 88N-DJ Netto, 12.349[2]

2. 46JR-Joel Myers Jr, 12.438[8]

3. 75-Tony Gomes, 12.465[3]

4. 33-Dylan Bloomfield, 12.491[6]

5. 78-Bret Barney, 12.591[1]

6. 92-Andy Forsberg, 12.607[4]

7. 8JR-Brian McGahan Jr, 12.798[5]

8. 87-Ashlyn Rodriguez, 12.938[7]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 17W-Shane Golobic[2]

2. 1-Chance Grasty[4]

3. 9L-Luke Hayes[3]

4. 38B-Blake Carrick[1]

5. 94X-Steel Powell[6]

6. 83SA-Isaiah Vasquez[5]

7. 42X-Tim Kaeding[7]

8. 33H-Eric Humphries[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 7C-Kaleb Montgomery[2]

2. X1-Michael Faccinto[1]

3. 5V-Landon Brooks[4]

4. 28-Chase Johnson[3]

5. 21-Shane Hopkins[5]

6. 77-Ryan Lippincott[6]

7. 5-Kenny Wanderstadt[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 2XM-Max Mittry[2]

2. 83T-Tanner Carrick[1]

3. 57-Kyle Larson[4]

4. 14W-Ryan Robinson[3]

5. 83V-Sean Becker[5]

6. 21X-Gauge Garcia[7]

7. 15-Cody Key[6]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 46JR-Joel Myers Jr[1]

2. 88N-DJ Netto[4]

3. 92-Andy Forsberg[6]

4. 33-Dylan Bloomfield[3]

5. 8JR-Brian McGahan Jr[7]

6. 87-Ashlyn Rodriguez[8]

7. 78-Bret Barney[5]

8. 75-Tony Gomes[2]

Dash (6 Laps)

1. 1-Chance Grasty[2]

2. 5V-Landon Brooks[1]

3. 2XM-Max Mittry[3]

4. 17W-Shane Golobic[4]

5. 57-Kyle Larson[6]

6. 46JR-Joel Myers Jr[5]

7. 88N-DJ Netto[8]

8. 7C-Kaleb Montgomery[7]

B-Main (12 Laps)

1. 83SA-Isaiah Vasquez[2]

2. 21X-Gauge Garcia[1]

3. 87-Ashlyn Rodriguez[4]

4. 42X-Tim Kaeding[7]

5. 75-Tony Gomes[9]

6. 78-Bret Barney[6]

7. 77-Ryan Lippincott[3]

8. 15-Cody Key[5]

9. 5-Kenny Wanderstadt[8]

A-Main (30 Laps)

1. 17W-Shane Golobic[4]

2. 57-Kyle Larson[5]

3. 2XM-Max Mittry[3]

4. 83T-Tanner Carrick[9]

5. 1-Chance Grasty[1]

6. 46JR-Joel Myers Jr[6]

7. 5V-Landon Brooks[2]

8. X1-Michael Faccinto[10]

9. 42X-Tim Kaeding[24]

10. 83V-Sean Becker[17]

11. 28-Chase Johnson[16]

12. 14W-Ryan Robinson[13]

13. 33-Dylan Bloomfield[14]

14. 38B-Blake Carrick[15]

15. 9L-Luke Hayes[11]

16. 92-Andy Forsberg[12]

17. 21-Shane Hopkins[18]

18. 87-Ashlyn Rodriguez[23]

19. 21X-Gauge Garcia[22]

20. 94X-Steel Powell[19]

21. 83SA-Isaiah Vasquez[21]

22. 88N-DJ Netto[7]

23. 7C-Kaleb Montgomery[8]

24. 8JR-Brian McGahan Jr[20]

Hunt Magnetos Wingless Tour

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 51-Shane Hopkins[3]

2. 14-Shawn Jones[8]

3. 7M-Jake Morgan[5]

4. 151-Eric Hopkins[1]

5. 17-Anthony Snow[2]

6. 24N-Nick Larson[10]

7. 17M-Evan Gularte[4]

8. 33-Heath Holdsclaw[9]

9. 60-Scott Clough[7]

10. 7-Trey Walters[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2STX-Brent Steck[1]

2. 3-Nick Robfogel[4]

3. 12-Jarrett Soares[2]

4. 7EJ-Josh Young[3]

5. 3T-Daniel Whitley[9]

6. 79-Mark Hanson[5]

7. 16-Nathan Johnson[8]

8. 121-Brian Slubik[6]

9. 31P-Eathon Lanfri[10]

10. 98Z-Jordan Garretson[7]

A-Main (25 Laps)

1. 14-Shawn Jones[1]

2. 7M-Jake Morgan[4]

3. 3T-Daniel Whitley[10]

4. 12-Jarrett Soares[3]

5. 24N-Nick Larson[11]

6. 7EJ-Josh Young[8]

7. 33-Heath Holdsclaw[15]

8. 31P-Eathon Lanfri[18]

9. 60-Scott Clough[17]

10. 17-Anthony Snow[9]

11. 151-Eric Hopkins[7]

12. 7-Trey Walters[19]

13. 79-Mark Hanson[12]

14. 98Z-Jordan Garretson[20]

15. 17M-Evan Gularte[13]

16. 16-Nathan Johnson[14]

17. 2STX-Brent Steck[6]

18. 51-Shane Hopkins[2]

19. 3-Nick Robfogel[5]

20. 121-Brian Slubik[16]