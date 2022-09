Reutzel Dominates Commonwealth Clash for $10,000 Payday at Lernerville

SARVER, Penn. (September 17, 2022) — Aaron Reutzel dominated the $10,000 to win Commonwealth Clash Saturday night at Lernerville Speedway with the FAST 410 Sprint Car Series. Reutel started on the pole and led all 30-laps in route to the victory. Scotty Thiel, Cale Thonmas, Sye Lynch, and Zach Hampton rounded out the top five.

FAST 410 Sprint Car Series

Commonwealth Clash

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Saturday, September 17, 2022

Qualifying Flight A:

1. 42-Sye Lynch, 13.162

2. 35-Zach Hampton, 13.173

3. 8-Billy Dietrich, 13.319

4. 2-A.J. Flick, 13.355

5. 49X-Cale Thomas, 13.415

6. 23JR-Jack Sodeman Jr, 13.428

7. 20B-Cody Bova, 13.459

8. 5T-Travis Philo, 13.493

9. 29-Logan McCandless, 13.502

10. 22-Cole Duncan, 13.509

11. 13-Brandon Matus, 13.521

12. 49H-Bradley Howard, 13.522

13. 46-Michael Bauer, 13.538

14. 81-Lee Jacobs, 13.557

15. 40-George Hobaugh Jr., 13.574

16. 55T-McKenna Haase, 13.706

17. 14-Sean Rayhall, 13.793

18. 5K-Adam Kekich, 13.797

19. 5-Jeremy Weaver, 14.124

20. 4K-William Kiley, 15.625

Qualifying Flight B:

1. 1-Nate Dussel, 13.100

2. 6R-Ryan Smith, 13.122

3. 8R-Aaron Reutzel, 13.184

4. 23-Devon Borden, 13.189

5. 73-Scotty Thiel, 13.260

6. 11-Carl Bowser, 13.286

7. 29S-Dan Shetler, 13.311

8. 19-Brandon Spithaler, 13.323

9. 99-Skylar Gee, 13.342

10. 15-Mitch Harble, 13.501

11. 8-Danny Kuriger, 13.517

12. 6-Bob Felmlee, 13.520

13. 4-Danny Smith, 13.730

14. 33-Brent Matus, 13.751

15. 32-Dale Blaney, 13.846

16. 31C-Chase Metheney, 13.852

17. 11J-David Kalb, 13.878

18. 55*-Matt Sherlock, 14.073

19. 10-Justin Adams, 14.212

20. 86-Michael Lutz Jr, 14.376

Heat Race #1:

1. 49X-Cale Thomas

2. 42-Sye Lynch

3. 20B-Cody Bova

4. 8-Billy Dietrich

5. 29-Logan McCandless

6. 13-Brandon Matus

7. 46-Michael Bauer

8. 40-George Hobaugh Jr.

9. 5-Jeremy Weaver

10. 14-Sean Rayhall

Heat Race #2:

1. 5T-Travis Philo

2. 2-A.J. Flick

3. 23JR-Jack Sodeman Jr

4. 35-Zach Hampton

5. 49H-Bradley Howard

6. 22-Cole Duncan

7. 81-Lee Jacobs

8. 55T-McKenna Haase

9. 5K-Adam Kekich

10. 4K-William Kiley-

Heat Race #3:

1. 73-Scotty Thiel

2. 29S-Dan Shetler

3. 8R-Aaron Reutzel

4. 99-Skylar Gee

5. 08-Danny Kuriger

6. 24-Danny Smith

7. 32-Dale Blaney

8. 11J-David Kalb

9. 10-Justin Adams

10. 1-Nate Dussel.

11. H20-Mike Miller

Heat Race #4:

1. 19-Brandon Spithaler

2. 23-Devon Borden

3. 11-Carl Bowser

4. 6R-Ryan Smith

5. 6-Bob Felmlee

6. 15-Mitch Harble

7. 31C-Chase Metheney

8. 33-Brent Matus

9. 55*-Matt Sherlock

10. 86-Michael Lutz Jr

B-Main #1:

1. 29-Logan McCandless

2. 49H-Bradley Howard

3. 22-Cole Duncan

4. 81-Lee Jacobs

5. 55T-McKenna Haase

6. 46-Michael Bauer

7. 14-Sean Rayhall

8. 13-Brandon Matus

9. 5-Jeremy Weaver

10. 5K-Adam Kekich

11. 40-George Hobaugh Jr.

12. 4K-William Kiley

B-Main #2:

1. 6-Bob Felmlee

2. 08-Danny Kuriger

3. 15-Mitch Harble

4. 31C-Chase Metheney

5. 24-Danny Smith

6. 32-Dale Blaney

7. 11J-David Kalb

8. 33-Brent Matus

9. 55*-Matt Sherlock

10. 10-Justin Adams

11. 86-Michael Lutz Jr

12. H20-Mike Miller

13. 1-Nate Dussel

A-Main:

1. 8R-Aaron Reutzel

2. 73-Scotty Thiel

3. 49X-Cale Thomas

4. 42-Sye Lynch

5. 35-Zach Hampton

6. 19-Brandon Spithaler

7. 5T-Travis Philo

8. 2-A.J. Flick

9. 29S-Dan Shetler

10. 99-Skylar Gee

11. 81-Lee Jacobs

12. 29-Logan McCandless

13. 23-Devon Borden

14. 6-Bob Felmlee

15. 6R-Ryan Smith

16. 31C-Chase Metheney

17. 49H-Bradley Howard

18. 23JR-Jack Sodeman Jr

19. 22-Cole Duncan

20. 11-Carl Bowser

21. 15-Mitch Harble

22. 08-Danny Kuriger

23. 20B-Cody Bova

24. 8-Billy Dietrich