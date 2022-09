Danny Schlafer Wins the Scott Semmelman Memorial at Beaver Dam

BEAVER DAM, Wisc. (September 17, 2022) — Danny Schalfer won the Bumper to Bumper Interstate Racing Association portion of the Scott Semmelman Memorial Saturday at Beaver Dam Raceway. Jake Blackhurst, Jordan Goldesberry, Blake Nimee, and Russel Borland rounded out the top five.

Scott Semmelman Memorial

Bumper to Bumper Interstate Racing Association

Beaver Dam Raceway

Beaver Dam, Wisconsin

Saturday, September 17, 2022

Qualifying

1. 65-Jordan Goldesberry, 11.614[15]

2. 23-Russel Borland, 11.680[11]

3. 79-Blake Nimee, 11.686[6]

4. 25-Danny Schlafer, 11.696[8]

5. 1-Justin Henderson, 11.704[13]

6. 25T-Travis Arenz, 11.772[4]

7. 2W-Scott Neitzel, 11.793[10]

8. 68-Dave Uttech, 11.813[1]

9. 9K-Kyle Schuett, 11.825[19]

10. 87A-Austin Hartmann, 11.913[3]

11. 4K-Kris Spitz, 11.923[24]

12. 39-Jake Blackhurst, 11.929[25]

13. 85M-Steve Meyer, 11.931[7]

14. 19J-Jett Mann, 11.931[20]

15. U2-Jack Vanderboom, 11.946[27]

16. 26-Tyler Tischendorf, 11.982[16]

17. 33-James Broty, 12.009[18]

18. 19CW-Ion Stear, 12.022[17]

19. 3N-Jake Neuman, 12.142[9]

20. 5J-Jeremy Schultz, 12.143[23]

21. 24-Scott Conger, 12.201[14]

22. 4-Jordan Paulsen, 12.600[21]

23. 61-Zach Hansen, 12.676[22]

24. 08-Katelyn Krebsbach, 12.862[12]

25. 39D-Michael Decker, 13.132[2]

26. 15M-Justin Miller, 13.151[5]

27. 5-Kevin Seidler, 13.725[26]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2W-Scott Neitzel[2]

2. 65-Jordan Goldesberry[4]

3. 26-Tyler Tischendorf[6]

4. 25-Danny Schlafer[3]

5. 87A-Austin Hartmann[1]

6. 85M-Steve Meyer[5]

7. 3N-Jake Neuman[7]

8. 4-Jordan Paulsen[8]

9. 39D-Michael Decker[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 68-Dave Uttech[2]

2. 4K-Kris Spitz[1]

3. 1-Justin Henderson[3]

4. 23-Russel Borland[4]

5. 33-James Broty[6]

6. 5J-Jeremy Schultz[7]

7. 15M-Justin Miller[9]

8. 61-Zach Hansen[8]

9. 19J-Jett Mann[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 39-Jake Blackhurst[1]

2. 79-Blake Nimee[4]

3. 9K-Kyle Schuett[2]

4. 24-Scott Conger[7]

5. 08-Katelyn Krebsbach[8]

6. 5-Kevin Seidler[9]

7. U2-Jack Vanderboom[5]

8. 25T-Travis Arenz[3]

9. 19CW-Ion Stear[6]

Dash #1 (4 Laps)

1. 25-Danny Schlafer[2]

2. 68-Dave Uttech[1]

3. 79-Blake Nimee[3]

4. 2W-Scott Neitzel[5]

5. 23-Russel Borland[4]

Dash #2 (4 Laps)

1. 65-Jordan Goldesberry[2]

2. 39-Jake Blackhurst[4]

3. 1-Justin Henderson[3]

4. 87A-Austin Hartmann[1]

DNS: 9K-Kyle Schuett

A-Main (30 Laps)

1. 25-Danny Schlafer[1]

2. 39-Jake Blackhurst[4]

3. 65-Jordan Goldesberry[2]

4. 79-Blake Nimee[5]

5. 23-Russel Borland[9]

6. 87A-Austin Hartmann[8]

7. 2W-Scott Neitzel[7]

8. 68-Dave Uttech[3]

9. 4K-Kris Spitz[10]

10. 85M-Steve Meyer[15]

11. 26-Tyler Tischendorf[11]

12. 5J-Jeremy Schultz[16]

13. 33-James Broty[13]

14. 19J-Jett Mann[17]

15. 9K-Kyle Schuett[24]

16. 24-Scott Conger[12]

17. 08-Katelyn Krebsbach[14]

18. 5-Kevin Seidler[25]

19. 1-Justin Henderson[6]

20. 3N-Jake Neuman[18]

21. 39D-Michael Decker[22]

22. 15M-Justin Miller[19]

23. 61-Zach Hansen[21]

24. 4-Jordan Paulsen[20]

25. U2-Jack Vanderboom[23]