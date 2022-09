Hickle Wins MOWA Feature at Spoon River

CANTON, Ill. (September 17, 2022) — J.J. Hickle won the Midwest Open Wheel Association feature Saturday at Spoon River Speedway. Hickle charged from 8th starting position to top 7th starting Corbin Gurley for the victory. Josh Schneiderman, 18th starting Chris Urish, and 15th starting Caden Englehart rounded out the top five.

Midwest Open Wheel Association

Spoon River Speedway

Canton, Illinois

Saturday, September 17, 2022

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 17-Reece Saldana[2]

2. 12-Corbin Gurley[3]

3. 44-Cory Bruns[4]

4. 29X-Brayton Lynch[5]

5. 52F-Logan Faucon[7]

6. 77U-Chris Urish[6]

7. 28-Luke Verardi[8]

8. 4-Chase Richards[1]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 96-JJ Hickle[2]

2. 42-Andy Bishop[4]

3. 99-Bret Tripplett[1]

4. 9-Tyler Duff[6]

5. 1T-Trevin Littleton[5]

6. 71-Caden Englehart[7]

7. 17M-Cole Mincer[8]

8. 70-Eric Shelton[3]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 47-Korey Weyant[2]

2. 49-Josh Schneiderman[1]

3. 3B-Shelby Bosie[4]

4. 9X-Paul Nienhiser[5]

5. 10S-Jeremy Standridge[3]

6. 2A-Austin Archdale[7]

7. 6R-Ryan Bunton[6]

A-Main (25 Laps)

1. 96-JJ Hickle[8]

2. 12-Corbin Gurley[7]

3. 49-Josh Schneiderman[3]

4. 77U-Chris Urish[18]

5. 71-Caden Englehart[15]

6. 99-Bret Tripplett[12]

7. 2A-Austin Archdale[16]

8. 9-Tyler Duff[9]

9. 10S-Jeremy Standridge[17]

10. 47-Korey Weyant[1]

11. 42-Andy Bishop[2]

12. 17M-Cole Mincer[20]

13. 9X-Paul Nienhiser[11]

14. 52F-Logan Faucon[13]

15. 4-Chase Richards[23]

16. 44-Cory Bruns[4]

17. 29X-Brayton Lynch[10]

18. 3B-Shelby Bosie[6]

19. 28-Luke Verardi[19]

20. 17-Reece Saldana[5]

21. 1T-Trevin Littleton[14]

DNS: 6R-Ryan Bunton

DNS: 70-Eric Shelton