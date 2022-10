Chris Martin Wins Fall Brawl Feature at I-80 Speedway

GREENWOOD, Neb. (October 1, 2022) — Chris Martin won the winged 360 sprint car feature Saturday night during the Midwest Fall Brawl at I-80 Speedway. Jack Dover, Carson McCarl, Roger Crockett, and Jake Bubak rounded out the top five.

Tyler Drueke won the winged 305 sprint car feature.

Midwest Fall Brawl

I-80 Speedway

Greenwood, Nebraska

Saturday, October 1, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 24BH-Lynton Jeffrey[4]

2. 11-Roger Crockett[2]

3. 09-Matt Juhl[5]

4. 33B-Scott Broty[1]

5. 03-Shayle Bade[6]

6. 33-Alan Zoutte[3]

7. 91S-Andrew Sullivan[7]

8. 23J-Ethan Jones[8]

9. 99-Tony Rost[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 11X-Austin O’Neal[1]

2. 13V-Seth Brahmer[2]

3. 53-Jack Dover[8]

4. 83-Justin Henderson[5]

5. 40-Clint Garner[7]

6. 95-Trevor Grossenbacher[4]

7. 77-John Klabunde[6]

8. 45-Monty Ferriera[3]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 1M-Don Droud Jr[4]

2. 91-Adam Gullion[2]

3. 24-Terry McCarl[6]

4. 18-Ryan Roberts[5]

5. 27B-Jake Bubak[7]

6. 4X-Jason Danley[3]

7. 5-Javen Ostermann[8]

8. 1A-John Anderson[1]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 24N-Nathan Mills[2]

2. 44-Chris Martin[5]

3. 27-Carson McCarl[7]

4. 1B-Cade Richards[1]

5. 23S-Stuart Snyder[4]

6. 35-Cody Ledger[8]

7. 44M-Cameron Martin[3]

8. 53X-Joe Beaver[6]

B-Main (8 Laps)

1. 40-Clint Garner[2]

2. 03-Shayle Bade[3]

3. 35-Cody Ledger[4]

4. 5-Javen Ostermann[6]

5. 53X-Joe Beaver[8]

6. 33-Alan Zoutte[5]

7. 1A-John Anderson[9]

8. 33B-Scott Broty[1]

9. 23J-Ethan Jones[10]

10. 77-John Klabunde[7]

B-Main 2 (8 Laps)

1. 27B-Jake Bubak[2]

2. 23S-Stuart Snyder[3]

3. 95-Trevor Grossenbacher[4]

4. 44M-Cameron Martin[7]

5. 1B-Cade Richards[1]

6. 4X-Jason Danley[5]

7. 91S-Andrew Sullivan[6]

8. 45-Monty Ferriera[8]

9. 99-Tony Rost[9]

A-Main (25 Laps)

1. 44-Chris Martin[1]

2. 53-Jack Dover[2]

3. 27-Carson McCarl[7]

4. 11-Roger Crockett[9]

5. 27B-Jake Bubak[16]

6. 35-Cody Ledger[19]

7. 18-Ryan Roberts[14]

8. 23S-Stuart Snyder[18]

9. 40-Clint Garner[15]

10. 5-Javen Ostermann[21]

11. 95-Trevor Grossenbacher[20]

12. 03-Shayle Bade[17]

13. 44M-Cameron Martin[22]

14. 91-Adam Gullion[11]

15. 11X-Austin O’Neal[4]

16. 24-Terry McCarl[8]

17. 83-Justin Henderson[13]

18. 1M-Don Droud Jr[6]

19. 24BH-Lynton Jeffrey[3]

20. 24N-Nathan Mills[5]

21. 13V-Seth Brahmer[10]

22. 09-Matt Juhl[12]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (6 Laps)

1. 25X-Gunnar Pike[1]

2. 12-Tyler Drueke[5]

3. 03-Shayle Bade[8]

4. 14G-Gene Ackland[2]

5. 22D-Daniel Nekolite[3]

6. 84-Max Roseland[7]

7. 55-Doug Lovegrove[4]

8. 19-Tadd Holliman[6]

Heat Race #2 (6 Laps)

1. 25T-Tim Fricke[1]

2. 17-Lee Goos Jr[6]

3. 91-Ryan Kitchen[3]

4. 2D-Dusty Ballenger[5]

5. 4W-Nathan Weiler[4]

6. X-Nick Bryan[8]

7. 91S-Andrew Sullivan[7]

8. 45-Steve Hurst[2]

Heat Race #3 (6 Laps)

1. 1B-Brandon Horton[1]

2. 99-Mitchell Dvorak[2]

3. 5-Stuart Snyder[3]

4. 4X-Jason Danley[6]

5. 6B-Bayley Ballenger[4]

6. 35L-Ty Ledger[7]

7. 0-Chase Weiler[5]

8. 25A-Alex Davenport[8]

Heat Race #4 (6 Laps)

1. 9-John Webster[1]

2. 18L-Logan Domagala[2]

3. 22C-Chad Koch[3]

4. 11-Derek Kral[5]

5. 15V-Cole Vanderheiden[4]

6. 77-Bret Klabunde[7]

7. 51-Mike Boston[8]

8. 11C-Cole Cloud[6]

B-Main (7 Laps)

1. 11-Derek Kral[1]

2. 22D-Daniel Nekolite[2]

3. 51-Mike Boston[6]

4. X-Nick Bryan[4]

5. 6B-Bayley Ballenger[3]

6. 35L-Ty Ledger[5]

7. 91S-Andrew Sullivan[7]

8. 19-Tadd Holliman[8]

9. 25A-Alex Davenport[9]

B-Main 2 (7 Laps)

1. 14G-Gene Ackland[1]

2. 84-Max Roseland[4]

3. 77-Bret Klabunde[5]

4. 0-Chase Weiler[7]

5. 55-Doug Lovegrove[6]

6. 4W-Nathan Weiler[2]

7. 45-Steve Hurst[8]

8. 15V-Cole Vanderheiden[3]

9. 11C-Cole Cloud[9]

A-Main (18 Laps)

1. 12-Tyler Drueke[7]

2. 17-Lee Goos Jr[8]

3. 5-Stuart Snyder[11]

4. 2D-Dusty Ballenger[14]

5. 25X-Gunnar Pike[5]

6. 4X-Jason Danley[13]

7. 03-Shayle Bade[6]

8. 91-Ryan Kitchen[10]

9. 51-Mike Boston[19]

10. 22D-Daniel Nekolite[17]

11. 18L-Logan Domagala[9]

12. 9-John Webster[2]

13. 77-Bret Klabunde[20]

14. 84-Max Roseland[18]

15. 14G-Gene Ackland[16]

16. 99-Mitchell Dvorak[1]

17. 22C-Chad Koch[12]

18. 11-Derek Kral[15]

19. 1B-Brandon Horton[3]

20. 25T-Tim Fricke[4]