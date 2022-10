Giovanni Scelzi Wins the Brian Montieth Classic at Lincoln

ABBOTTSTOWN, Penn. (October 6, 2022) — Giovanni Scelzi won the “Brian Montieth Classic” Thursday night at Lincoln Speedway. Buddy Kofoid, Justin Peck, Danny Dietrich, and Kyle Reinhardt rounded out the top five.

Brian Montieth Classic

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Thursday, October 6, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 18-Giovanni Scelzi

2. 11k-Buddy Kofoid

3. 13-Justin Peck

4. 48-Danny Dietrich

5. 91-Kyle Reinhart

6. 39m-Anthony Macri

7. 21b-Brian Brown

8. 44-Dylan Norris

9. 8r-Freddie Rahmer

10. 99m-Kyle Moody

11. 16a-Aaron Bollinger

12. 1x-Chad Trout

13. 5w-Lucas Wolfe

14. 5e-Brandon Rahmer

15. 10-Ryan Smith

16. 69-Tim Glatfelter

17. 11a-Austin Bishop

18. 4r-Tim Wagaman

19. 3-Ayrton Gennetten

20. 23b-Devon Borden

21. 75-Tyler Ross

22. 38-Cory Haas

23. 5f-Glenndon Forsythe

24. 73-Scotty Thiel