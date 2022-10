Macri Leads Posse Domination of the Outlaws to Open the Nittany Showdown

PORT ROYAL, Penn. (October 7, 2022) — Anthony Macri led the Pennsylvania Posse to a sweep of four of the top five positions during the opening night of the Nittany Showdown Friday with the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series at Port Royal Speedway. After a spectacular pass to win the dash, Macri held off Lance Dewease for the feature victory. Logan Wagner rounded out the Posse sweep of the podium. Justin Whitall and David Gravel rounded out the top five.

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Friday, October 7, 2022

Qualifying Flight A

1. 5-Spencer Bayston, 15.597[2]

2. 42-Sye Lynch, 15.661[3]

3. 23-Devon Borden, 15.711[6]

4. 1-Logan Wagner, 15.713[5]

5. 2-David Gravel, 15.786[14]

6. 49-Brad Sweet, 15.829[9]

7. 83-James McFadden, 15.880[19]

8. 48-Danny Dietrich, 15.890[1]

9. 1S-Logan Schuchart, 15.911[11]

10. 18-Giovanni Scelzi, 15.986[12]

11. 6D-Ryan Smith, 16.073[10]

12. 17B-Steve Buckwalter, 16.081[4]

13. 45-Jeff Halligan, 16.109[18]

14. 20G-Noah Gass, 16.125[15]

15. 55-Mike Wagner, 16.159[7]

16. 3-Ayrton Gennetten, 16.376[20]

17. 20-Ryan Taylor, 16.508[17]

18. 8-Nick Sweigart, 16.660[13]

19. 6-Bill Rose, 16.673[16]

20. 12W-Troy Fraker, 17.688[8]

Qualifying Flight B

1. 69K-Lance Dewease, 15.747[13]

2. 15-Donny Schatz, 15.854[2]

3. 67-Justin Whittall, 15.877[7]

4. 39M-Anthony Macri, 15.893[9]

5. 1A-Jacob Allen, 15.904[10]

6. 3Z-Brock Zearfoss, 15.919[11]

7. 41-Carson Macedo, 16.022[12]

8. 19-Brent Marks, 16.024[6]

9. 21-Brian Brown, 16.116[5]

10. 5C-Dylan Cisney, 16.154[1]

11. 5W-Lucas Wolfe, 16.176[14]

12. 7S-Robbie Price, 16.183[16]

13. 17-Sheldon Haudenschild, 16.200[17]

14. 9-Kasey Kahne, 16.277[18]

15. 35-Austin Bishop, 16.466[3]

16. 1M-Landon Myers, 16.494[19]

17. 39-Cameron Smith, 16.521[15]

18. 77-Danny Varin, 16.601[8]

19. 11K-Kraig Kinser, 16.621[20]

20. 73-Scotty Thiel, 16.670[4]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 83-James McFadden[4]

2. 5-Spencer Bayston[1]

3. 2-David Gravel[3]

4. 6D-Ryan Smith[6]

5. 55-Mike Wagner[8]

6. 23-Devon Borden[2]

7. 1S-Logan Schuchart[5]

8. 45-Jeff Halligan[7]

9. 20-Ryan Taylor[9]

10. 6-Bill Rose[10]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 1-Logan Wagner[2]

2. 42-Sye Lynch[1]

3. 49-Brad Sweet[3]

4. 48-Danny Dietrich[4]

5. 18-Giovanni Scelzi[5]

6. 3-Ayrton Gennetten[8]

7. 17B-Steve Buckwalter[6]

8. 20G-Noah Gass[7]

9. 8-Nick Sweigart[9]

10. 12W-Troy Fraker[10]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 69K-Lance Dewease[1]

2. 67-Justin Whittall[2]

3. 41-Carson Macedo[4]

4. 1A-Jacob Allen[3]

5. 5W-Lucas Wolfe[6]

6. 21-Brian Brown[5]

7. 17-Sheldon Haudenschild[7]

8. 35-Austin Bishop[8]

9. 39-Cameron Smith[9]

10. 11K-Kraig Kinser[10]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[2]

2. 15-Donny Schatz[1]

3. 19-Brent Marks[4]

4. 3Z-Brock Zearfoss[3]

5. 7S-Robbie Price[6]

6. 9-Kasey Kahne[7]

7. 5C-Dylan Cisney[5]

8. 73-Scotty Thiel[10]

9. 77-Danny Varin[9]

10. 1M-Landon Myers[8]

DIRTVision FAST PASS Dash (6 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[4]

2. 67-Justin Whittall[1]

3. 15-Donny Schatz[2]

4. 69K-Lance Dewease[3]

5. 5-Spencer Bayston[6]

6. 83-James McFadden[5]

7. 42-Sye Lynch[7]

8. 1-Logan Wagner[8]

Last Chance Showdown (12 Laps)

1. 21-Brian Brown[2]

2. 23-Devon Borden[1]

3. 17-Sheldon Haudenschild[6]

4. 17B-Steve Buckwalter[7]

5. 1S-Logan Schuchart[5]

6. 3-Ayrton Gennetten[3]

7. 5C-Dylan Cisney[8]

8. 20-Ryan Taylor[13]

9. 73-Scotty Thiel[12]

10. 35-Austin Bishop[10]

11. 1M-Landon Myers[20]

12. 45-Jeff Halligan[9]

13. 20G-Noah Gass[11]

14. 11K-Kraig Kinser[18]

15. 6-Bill Rose[17]

16. 77-Danny Varin[16]

17. 39-Cameron Smith[14]

18. 8-Nick Sweigart[15]

19. 12W-Troy Fraker[19]

20. 9-Kasey Kahne[4]

A-Main (25 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[1]

2. 69K-Lance Dewease[4]

3. 1-Logan Wagner[8]

4. 67-Justin Whittall[2]

5. 2-David Gravel[9]

6. 15-Donny Schatz[3]

7. 5-Spencer Bayston[5]

8. 42-Sye Lynch[7]

9. 6D-Ryan Smith[13]

10. 41-Carson Macedo[10]

11. 48-Danny Dietrich[15]

12. 83-James McFadden[6]

13. 49-Brad Sweet[11]

14. 5W-Lucas Wolfe[18]

15. 1A-Jacob Allen[14]

16. 18-Giovanni Scelzi[19]

17. 55-Mike Wagner[17]

18. 1S-Logan Schuchart[25]

19. 17-Sheldon Haudenschild[23]

20. 5C-Dylan Cisney[26]

21. 21-Brian Brown[21]

22. 23-Devon Borden[22]

23. 3Z-Brock Zearfoss[16]

24. 7S-Robbie Price[20]

25. 17B-Steve Buckwalter[24]

26. 19-Brent Marks[12]